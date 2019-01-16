Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'ya Ziyaretler Sürüyor

Başkan Atilla'ya Ziyaretler Sürüyor

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti MKYK Yedek Üyesi ve Teşkilat Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak ile Diyarbakır eski milletvekili Muhsin Koçyiğit'i makamında ağırladı.

Başkan Atilla'ya Ziyaretler Sürüyor, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti MKYK Yedek Üyesi ve Teşkilat Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak ile Diyarbakır eski milletvekili Muhsin Koçyiğit'i makamında ağırladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya ziyaretler devam ediyor. AK Parti MKYK Yedek Üyesi ve Teşkilat Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak ile Diyarbakır eski milletvekili Muhsin Koçyiğit, Başkan Atilla'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Atilla ziyaret sebebiyle Parlak ve Koçyiğit'e teşekkür ederken Parlak ve Koçyiğit ise Başkan Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:46 Kaynak: İHA

Alaattin Parlak, Diyarbakır, Güncel
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