Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla Yeni Yılın İlk Gününde Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi

Başkan Atilla Yeni Yılın İlk Gününde Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, yeni yılın ilk gününde Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde hemşehrilerimizi ziyaret etti, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Başkan Atilla Yeni Yılın İlk Gününde Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, yeni yılın ilk gününde Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde hemşehrilerimizi ziyaret etti, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyor. Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi'nde esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Atilla, hemşehrilerimizin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnuniyeti hemşehrilerimize soran Başkan Atilla, sorunlara çözüm odaklı belediyecilik yaptıklarını söyledi. Daha sonra Kayapınar ilçesine geçen Başkan Atilla, kıraathanede hemşehrilerimizle sohbet etti. Başkan Atilla, yeni yılın hemşehrilerimize hayırlı olması dileğinde bulundu.

Her görüşe saygılı olduklarını belirten Başkan Atilla, "Kimseyi görüşüne göre değerlendirmiyoruz. Herkese kucak acıyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden herkese eşit hizmet ediyoruz. Devletimizin kaynaklarını hemşehrilerimiz için kullanıyoruz. Diyarbakırımızın refah düzeyini arttıracak projelerimiz devam ediyor. En büyük amacımız hemşehrilerimizin hayır duasını almaktır" dedi.

Vatandaşlar ise hizmetler için Başkan Atilla'ya teşekkür etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

Kayapınar, Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
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