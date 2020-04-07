Başkan Atlı Sokak hayvanlarına dikkat çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Atlı Sokak hayvanlarına dikkat çekti - Son Dakika

Başkan Atlı Sokak hayvanlarına dikkat çekti

6 saat önce

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı sokak hayvanlarına yiyecek verilmesi konusunda çağrı yaptı.

Başkan Atlı Sokak hayvanlarına dikkat çekti, System.String[]

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı sokak hayvanlarına yiyecek verilmesi konusunda çağrı yaptı.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sokak hayvanlarının yiyecek bulmada sıkıntı yaşadığını söyledi.

Atlı, şöyle dedi:

"Geçirdiğimiz şu zor günlerde, kendi canımız ailemiz ve varlıklarımız için kaygılandığımız kadar, Sokak hayvanlarını da unutmayalım, Allah rızası için kapılarınıza, belirli yol kenarlarına, Bir karton veya poşet üzerine gıda ve yemek artıklarınız ile bir kap su bırakmayı unutmayın."

Fethiye Atlı, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:16 Kaynak: AA

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