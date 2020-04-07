Başkan Atlı Sokak hayvanlarına dikkat çekti - Son Dakika

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı sokak hayvanlarına yiyecek verilmesi konusunda çağrı yaptı.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sokak hayvanlarının yiyecek bulmada sıkıntı yaşadığını söyledi.

Atlı, şöyle dedi:

"Geçirdiğimiz şu zor günlerde, kendi canımız ailemiz ve varlıklarımız için kaygılandığımız kadar, Sokak hayvanlarını da unutmayalım, Allah rızası için kapılarınıza, belirli yol kenarlarına, Bir karton veya poşet üzerine gıda ve yemek artıklarınız ile bir kap su bırakmayı unutmayın."