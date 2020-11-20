Başkan Avcı 30 günde, 30 kırsal mahalleyi ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Avcı 30 günde, 30 kırsal mahalleyi ziyaret etti

20.11.2020 09:42
Başkan Avcı 30 günde, 30 kırsal mahalleyi ziyaret etti, System.String[]

Altıeylül Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında yürüttüğü faaliyetlerine devam ediyor.

Altıeylül Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında yürüttüğü faaliyetlerine devam ediyor. Merkezi insan ilişkileri olan bu faaliyetlerin devamlılığı, gönül belediyeciliğini düstur edinmekte gizleniyor. Bu kapsamda yaptığı ziyaretler ile bilinen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 30 günde 30 kırsal mahalleyi ziyaret etti.

Başkan Avcı, "Kırsal mahalle ziyaretlerine önem veriyor"

Yaptığı kırsal mahalle ziyaretlerinde vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Avcı, ihtiyaçlar doğrultusunda gelen talepleri dinledi. Vatandaşlar Başkan Avcı'ya mahallelerindeki sorunların yanı sıra kendi fikirlerini de sundular. Birebir iletişime her daim önem verdiğini söyleyen Başkan Avcı "Bu iş makamda oturarak olmaz. Halka ulaşmamız gerekiyor. Bizim işimiz halka hizmet etmek. Eğer bir sorun varsa, yerinde görmeliyim. Ayrıca bu ziyaretleri sadece sorun dinlemek için yapmıyoruz. Dışarıdan bakan bir çift göz, bizim göremediklerimizi görebilir. Belki de daha önce bizim aklımıza hiç gelmeyen yeni bir fikir, bu buluşmalardan çıkabilir. O yüzden vatandaşlar ile bir araya geldiğimizde sadece onların sorunlarını dinleyip not aldıktan sonra ayrılmıyoruz. Her yeni öneri ve her yeni fikir bizlerin ufkunu açtığı gibi vereceğimiz hizmetin kalitesini de arttıracaktır. Tüm bu sebeplerden ötürü, ziyaretler ve toplantılar bizim için çok önemlidir. İstişare yapmadan adım atılmaz" dedi.

Başkan Avcı, "Bizimkisi gönül işi"

Orhanlı Mahallesi, Çiftlik Mahallesi, İnkaya Mahallesi, Paşaköy Mahallesi, Küçükbostancı Mahallesi, Büyükbostancı Mahallesi ve Nergis Mahallesi sakinleriyle buluşan Başkan Avcı, kırsal mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. Ayrıca Başkan Avcı, 30 günde toplam 30 kırsal mahalleyi ziyaret ettiklerini ve Altıeylül Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan kırsal mahalleleri düzenli olarak ziyaret etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Covid-19 salgını sürecinde de ziyaretlerini aksatmadan devam ettirdiğini bildiğimiz Başkan Avcı "Ziyaret ettiğimiz yerlerde vatandaşları Covid-19 hakkında bilgilendirmeyi kesinlikle ihmal etmiyoruz. Sadece bilgilendirerek olmaz tabi Bunu göstermemiz de gerekiyor. Bu buluşmalarda, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak yaptığımız toplantılar daha çok akılda kalıcı oluyor. Vakaların ve karantinaya alınan mahallerin sayısını maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak önleyebileceğimizi vatandaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Bu dönemde kırsal mahalle ziyaretleri sıkıntılı olarak görülebilir. Fakat biz, vatandaşlarımıza hizmete devam etmek zorundayız. Bu iş masa başında imza atarak olmaz. Bizimkisi gönül işi sahadayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Başkan Avcı 30 günde, 30 kırsal mahalleyi ziyaret etti
Başkan Avcı 30 günde, 30 kırsal mahalleyi ziyaret etti
Başkan Avcı 30 günde, 30 kırsal mahalleyi ziyaret etti
Başkan Avcı 30 günde, 30 kırsal mahalleyi ziyaret etti
Başkan Avcı 30 günde, 30 kırsal mahalleyi ziyaret etti
Başkan Avcı 30 günde, 30 kırsal mahalleyi ziyaret etti
Başkan Avcı 30 günde, 30 kırsal mahalleyi ziyaret etti

Koronavirüs, Hasan Avcı, Altıeylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Avcı 30 günde, 30 kırsal mahalleyi ziyaret etti - Son Dakika


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