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Başkan Avcı Balıkesir 'Aşığının hatırasına sahip çıktı' - Son Dakika

Başkan Avcı Balıkesir 'Aşığının hatırasına sahip çıktı'

12.07.2021 11:37
Başkan Avcı Balıkesir 'Aşığının hatırasına sahip çıktı', System.String[]

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir'e ve Balıkesirlilere değer katan İbrahim Ergül'ün ailesini makamında ağırlayarak Ergül'ün kaleminden hatıraların derlendiği ve Altıeylül Belediyesi'nce basımı üstlenilerek yayınlanan "El Kapıları Vatan Oldu" isimli eseri kendilerine takdim etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir'e ve Balıkesirlilere değer katan İbrahim Ergül'ün ailesini makamında ağırlayarak Ergül'ün kaleminden hatıraların derlendiği ve Altıeylül Belediyesi'nce basımı üstlenilerek yayınlanan "El Kapıları Vatan Oldu" isimli eseri kendilerine takdim etti.

Merhum İbrahim Ergül, 1980 yılından bu yana memleket hasretiyle Türk basınına 40 yıla yakın hizmet etmiş kıymetli bir gazeteciydi. Ergül, 80'li yıllarda Hürriyet gazetesi Bremehaven muhabiri olarak işe başlamıştı. Daha sonra 1990 yılında Duisburg şehrinde Haber Gazetesi ve iki dilde yayın yapan Muhabirce gibi gazetelerde çalıştı. BAL-DER'in (Balıkesirliler Derneği) kurucuları arasında yer alan Ergül, 30 Ekim 1961 yıllında imzalanan İş gücü Antlaşması ile Almanya'ya göç eden birinci nesil Türkler ile söyleşiler yaptı.

Babasının Balıkesir kültürü için Almanya'da gösterdiği çabadan gururla bahseden, bu vesileyle Almanya'da yaşayan Türklerin Türk Kültürü'nden kopmadan yaşamasına aracı olduğu için babasını özlemle anan Sinem Ergül Silik "Balıkesirliler Derneği kurulduğunda babam Yörük elbiseleri getirmişti ve bunları giyenlerden biri de bendim. Babamın en büyük korkusu Almanya'daki insanlarımızın kültürümüze sahip çıkmaması ve unutmasıydı. O yüzden zeybek çalışmaları başlatmıştı ve Balıkesir'imizin kültürünü yaşatmak için çok çaba sarf etmişti. Bizler Almanya doğumluyuz. Fakat babam nerden geldiğimizi, kim olduğumuzu unutmamızı istemiyordu; bizleri de her defasında bu kültür çalışmalarının içerisinde olmaya teşvik ediyordu" şeklinde konuştu.

"Hasan Başkanımız bizlere ve İbrahim'in anısına sahip çıktı"

İbrahim Ergül'ün eşi Pelin Ergül, kızı Sinem Ergül Silik ve torunu Yaren Gülnaz Silik'i makamında ağırlayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Belediyesi tarafından tüm masrafları üstlenilen Ergül'ün "El Kapıları Vatan Oldu" isimli yaşanmışlıklarla dolu kitabını kendilerine hediye etti. Başkan Avcı'nın bu denli ilgili ve hassas davranmasından dolayı çok mutlu olduğunu ve kendilerine çok teşekkür ettiğini söyleyen Pelin Ergül "İbrahim'in Balıkesir'e olan sevgisi bambaşkaydı ve Almanya'da Balıkesirliler Derneği'nin kuruluşunu da o üstlenmişti. Balıkesir kültürünü yaşatmak içi çok emek verdi. Eşim Almanya'ya ilk göçen neslin çektiği sıkıntıları bizlere aktarıp onların ne zorluklar ile bu noktalara geldiklerini unutmamamızı istiyordu. Bana bu zamana kadar biriktirdiğim insan hikayelerini kitaplaştırmak istiyorum demişti ve kitabın önsözüne kadar hazırlamıştı. Düzenledi ama kendisine nasip olmadı. Hasan Başkanım bana her konuda yardımcı olabileceğini söylemişti. Benim de aklıma bir tek o geldi. Sağ olsun Hasan Başkanımız bizlere ve İbrahim'in anısına sahip çıktı. Kendilerine tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Başkan Avcı Balıkesir 'Aşığının hatırasına sahip çıktı'
Başkan Avcı Balıkesir 'Aşığının hatırasına sahip çıktı'
Başkan Avcı Balıkesir 'Aşığının hatırasına sahip çıktı'
Başkan Avcı Balıkesir 'Aşığının hatırasına sahip çıktı'
Başkan Avcı Balıkesir 'Aşığının hatırasına sahip çıktı'

İbrahim Ergül, Hasan Avcı, Balıkesir, Almanya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Avcı Balıkesir 'Aşığının hatırasına sahip çıktı' - Son Dakika


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