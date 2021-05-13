Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı - Son Dakika

Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı

13.05.2021 18:11
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı, System.String[]

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, tam kapanma sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı yine Altıeylül'de ramazan boyunca hizmet veren davulcular ile birlikte mahalle mahalle dolaşarak kutladı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, tam kapanma sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı yine Altıeylül'de ramazan boyunca hizmet veren davulcular ile birlikte mahalle mahalle dolaşarak kutladı.

"Bizlere bayram ruhunu yeniden yaşattılar

Yaşadığımız Covid-19 salgını başladığı günden bu yana hayatımızı büyük oranda kısıtlamamıza sebep oldu. Özellikle tüm bayramları birlikte ve büyük bir coşkuyla kutlayan bizleri her şeyden mahrum bırakarak buruk bayramlar geçirmemize sebep oldu. Altıeylül Belediyesi pandemi sürecinin başından beri vatandaşın her anlamda yanında olmaya çalışan bir belediye olarak herkesin takdirini toplamayı başarmıştı. Dualar ile uğurladığımız bu mübarek Ramazan Ayı'nı yine dualar ve neşe ile karşıladığımız Ramazan Bayramı takip etti. Fakat tam kapanma sürecinde olan ülkemizde buruk geçen bayramı bir nebze de olsa eski günlerimizdeki gibi neşe içinde kutlamak isteyen Başkan Avcı, Ramazan Davulcularıyla birlikte mahalle mahalle dolaşarak Bayram ruhunu tüm vatandaşlara yaşattı.

Başkan Avcı'dan bayram şekeri

Belediye hizmetlerinin yanı sıra eksik kalan yanlarımızın da tamamlayıcısı olan Altıeylül Belediyesi, Başkan Avcı ve beraberindeki Ramazan Davulcularıyla birlikte Dinkçiler, Sütlüce, Kasaplar, 1. Gündoğan, 2. Gündoğan, Gümüşçeşme, Hasan Basri Çantay, Plevne ve Bahçelievler Mahallelerinde dolaşarak vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı. Ramazan ruhunu yaşatmak adına tüm imkanlarını seferber eden Altıeylül Belediyesi, çocukları da unutmadı. Belki de en önemlisi çocuklardı. Çünkü kalabalık iftar sofralarını, iftar sonrası hoş sohbetleri ve eğlenceleri, Ramazan Bayramı sabahı yaşanan coşkuyu ve kapı kapı bayram kutlayarak dolaşılan çocukluk hatıralarını biriktiremediler. Tüm bunların bilincinde olarak yola çıkan Başkan Avcı çocuklara da bayram şekerlerini ikram etmeyi ihmal etmedi. Yapılan bu güzel etkinlik ile ilgili konuşan Başkan Avcı "Güzel bir bayram yaşayamıyoruz. Maalesef boynu bükük gariban bir bayram yaşıyoruz. Biz de bu bayramı vatandaşlarımız güzel etkinliklerle karşılasınlar diye Ramazan boyunca vatandaşlarımızı sahura kaldıran bu güzel kardeşlerimizle birlikte güzel bir etkinlik yapıyoruz" şeklinde konuşurken beraberinde ona eşlik ederek "Ramazan Ruhu"nu ayakta tutan Ramazan Davulcularına ithafen de "Sizlerden Allah razı olsun. Emeğinize sağlık. Alın terinize sağlık. Gayretinize sağlık. Garip ve boynu bükük bir bayram geçiriyoruz. Bir seneyi aşkın süredir şu virüs illetinden kurtulamadık. İnşallah bu virüs illetinden de kurtulup, yeniden o şen şakrak dolu dolu mutlu olduğumuz günlere kavuşmak dileğiyle. Sizin sayenizde vatandaşlarımıza Ramazan Bayramında olduklarını göstermiş olduk. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Sizinle çalışmak bir şerefti. Ailelerinizin ve sizlerin bayramını tebrik ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı - Son Dakika


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