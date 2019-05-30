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Başkan Avcı, Belediye personeli ile iftar sofrasında buluştu

1 saat önce

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı her yıl olduğu gibi bu yıl da Belediye personeli ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Avcı, Belediye personeli ile iftar sofrasında buluştu, System.String[]
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı her yıl olduğu gibi bu yıl da Belediye personeli ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Ramazan ayında personeline verdiği iftar yemeği geleneğini bu yıl da bozmadı. Başkan Avcı öğretmenevinde gerçekleşen personel iftarında Belediye personeli ve aileleri ile iftar sofrasında buluştu. Geleneksel hale gelen iftar yemeğine Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, belediye bünyesinde çalışan personel ve aileleri katıldı.

İftar öncesi tüm masaları gezerek personel ile selamlaşan Başkan Avcı, iftar sonrası yaptığı konuşmada "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar sofrasında belediye çalışanlarımız ile bir araya gelerek birlik, beraberlik ve paylaşma duygularımızı pekiştirmiş oluyoruz" dedi

Avcı, "Çalışma arkadaşlarımızla rahmeti paylaşalım istedik"

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen yemekte Başkan Avcı, "Ramazan Ayının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileği ile Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, rahmetinden istifade edilmesini temenni ediyorum. Cenab-ı Hak hamdolsun bizleri sağlıkla, huzurla yine iftar sofrasında buluşturdu. Ramazan, paylaşma, bereket ve rahmet ayıdır. Bizde çalışma arkadaşlarımızla rahmeti paylaşalım istedik. Altıeylül Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını, bu büyük ailenin büyük bir özveriyle ilçe halkına hizmet etmek için çalıştığını söyledi. Başkan Avcı, "Altıeylül Belediyesi olarak halkımıza yaptığımız hizmette her birimizin ayrı ayrı emeği var. Bu yüzden gerçekten büyük bir aileyiz. Personelimiz görevlerini yaparken, çeşitli zorluklarla karşılaşıyor, halka hizmet edebilmek için fedakarlık yapıyorlar. Biz de personelimize, her zaman destek olan ailelerini bir araya getirmek, büyük bir aile olduğumuzu göstermek amacıyla iftar programı düzenledik. Emeği geçen ve katılan personellerimize, eşlerine teşekkür ediyorum" Bu mübarek ayda iftar yemeğimize gelerek bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:37 Kaynak: İHA
Hasan Avcı, Altıeylül, Güncel
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