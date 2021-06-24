Başkan Avcı'dan Kabaklı'ya geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Altıeylül AK Parti İlçe Başkanı Ömer Munis, dün meydana gelen fırtına sonucu evleri hasar gören vatandaşları ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Altıeylül Belediyesi, doğal afetler ile kazalar neticesinde mağdur olan vatandaşları da yalnız bırakmıyor. Yaşanan fırtınada ağaçlar yerinden sökülerek devrildi ve evlerin çatılarının uçmasıyla da maddi zarar oluştu. Daha önce yangın ve doğalgaz patlaması sonucu evleri oturulamaz hale gelen vatandaşların yanında olarak yaralarını saran Altıeylül Belediyesi, şimdi de meydana gelen fırtına dolayısıyla evleri hasar gören vatandaşları da yalnız bırakmayarak en büyük destekçisi oldu.

Başkan Avcı "Altıeylül'de kimse yalnız değildir"

Zarar gören evlerin arasında Kabaklı Muhtarı Cemile İnce Alkan'ın evi de yer alıyordu. Mahalle sakinlerinden birine ait evin çatısında bulunan güneş enerjisi sitemi ise evden yaklaşık 600 metre ötede bulundu. Bu denli zararın oluştuğu mahalleyi ve mahalle sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten, ardından da incelemelerde bulunan Başkan Avcı "Yaşanan doğal afet sonucu vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaptığımız incelemeler sonucunda da meydana gelen doğal afette mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya ve üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Böyle durumlarda Altıeylül Belediyesi olarak mağdur olan vatandaşlarımızın her daim yanındayız. Çünkü biz buradaysak Altıeylül'de kimse yalnız değildir" dedi. Yapılan ziyaretten memnun kalan Kabaklı sakinleri de başta Başkan Hasan Avcı olmak üzere tüm Altıeylül Belediyesi'ne şükranlarını ilettiler. - BALIKESİR