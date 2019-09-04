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Başkan Avcı'dan zabıtaya jest

2 saat önce

Balıkesir'in Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Başkan Avcı'dan zabıtaya jest, System.String[]

Balıkesir'in Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Zabıta personelin 'Zabıta Haftası'nı' kutlayarak baklava ikram etti.


Zabıta teşkilatının 193. Kuruluş yılı nedeniyle Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Avcı millete hizmetin en büyük şeref olduğunu ifade etti. Vatandaşa hizmet için gece gündüz görev başında olan Zabıta personeline teşekkür eden Başkan Avcı şunları söyledi; "Zabıta en eski teşkilatlardan birisi. Vatandaşımıza sıkıntısını, sorununu çözmek için gece gündüz çalışan arkadaşlarımızsınız. İnancımıza göre her şeyden önce insan. İnsana hizmet bizim için büyük şeref. Bu şerefi birlikte icra ediyoruz. İlçemize bu güzel hizmeti hep birlikte veriyoruz. Vatandaşımızın sorunlarını,onları incitmeden kırmadan adaleti tesis ederek çözeceğiz. Zabıta haftası vesilesi ile sizleri tebrik ediyorum. İşiniz zor, Allah kolaylık versin hepinize iyi mesailer diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Zabıta Müdürlüğü, Altıeylül, Balıkesir, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:16 Kaynak: İHA
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