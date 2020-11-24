Başkan Avcı kendini izolasyona aldı - Son Dakika

Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocamın'ın testinin pozitif çıkması üzerine temaslı olarak test yaptıran Başkan Hasan Avcı'nın testinin negatif çıkmasına rağmen kendini evinde izolasyona aldı.

Altıeylül Belediyesinden yapılan açıklamada Başkanı Hasan Avcı'nın Covid testi sonucunun negatif çıktığını ama yine de tedbiren kendisini evinde izolasyona aldığı açıklandı. "Belediye Başkan Yardımcımız Fikrettin Kocaman'ın dün yaptırmış olduğu Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığınca " Temaslı değerlendirmesi yapılırken, Covid-19 vakasının PCR testi alınmasından veya semptom başlangıcından önceki 48 saatlik süre içindeki temaslıları değerlendirmeye alınır." ifadesi mevcuttur. Belediye Başkan Yardımcımız Fikrettin Kocaman ile son temasımızın 48 saatten fazla süre geçmesine rağmen bugün yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum negatif çıkmıştır. Ancak Vatandaşlarımız, çalışanlarımız ve yakınlarımızın sağlığı için tedbiren bir süre izolasyonda olacağım. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uyalım. Sabredersek ve hep birlikte mücadele edersek en kısa sürede bu hastalıktan kurtulacağız inşallah." açıklaması yaptı. - BALIKESİR