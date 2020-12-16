Başkan Avcı, Kırsalda yaşayan vatandaşlarla istişare yapıyor - Son Dakika

Başkan Avcı, Kırsalda yaşayan vatandaşlarla istişare yapıyor

16.12.2020 17:25
Başkan Avcı, Kırsalda yaşayan vatandaşlarla istişare yapıyor, System.String[]

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Munis, kış aylarının kendini hissettirdiği bugünlerde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ile bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin taleplerini dinlediler.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Munis, kış aylarının kendini hissettirdiği bugünlerde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ile bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin taleplerini dinlediler.

Kırsalda yılsonu buluşması

Yılın son günlerini yaşarken soğuyan hava ve yağışlar ile birlikte kırsal mahallelerin ihtiyaçları da artıyor. Altıeylül Belediyesi, kış aylarının peşinden gelen zorunlu ihtiyaçların giderilmesi hususunda çözümün merkezi olmayı sürdürüyor. Pandemi sürecinin araya girmesi hayatımızı kısıtlasa da belediye hizmetleri her zamankinden daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Altıeylül Belediyesi, özellikle pandemi sürecinde kırsal mahallelerde oturan vatandaşlara ulaşmayı kendine görev edindi. Bu süreçte kırsal mahallelerde oturan vatandaşlar ile sürekli iletişim halinde olan Başkan Avcı, son olarak Başkan Munis ile birlikte Aynaoğlu, Ortamandıra, Ayvacık Dedeburnu ve Akçaköy Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek yıl sonu ile ocak ayından sonra yapılacak olan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

"Önce istişare, sonra icraat"

Altıeylül Belediyesi, hizmetlerini sürdürürken vatandaşlar ile olan iletişimine büyük önem veriyor. Bunun en büyük örneği kırsal mahallelere yapılan ziyaretler olarak göze çarpıyor. Altıeylül sakinleri, ihtiyaç duydukları her an belediyenin hizmetlerine E-Belediye üzerinden ulaşabiliyor. Ayrıca vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinden de taleplerini dile getirebiliyor. Kırsal mahalle ziyaretleri sırasında bu konuya değinen Başkan Avcı "Biz arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Bize ulaşan tüm vatandaşlarımızla özenle ilgilenmelerini söyledik. Biz ulaşılabilir olmaya çalışıyoruz. Eğer ilçe sakinlerimizin bir ihtiyacı, talebi ya da bir önerisi varsa mutlaka bizimle iletişime geçsinler. Vatandaşlarımız 444 06 09 çözüm merkezi ve 0 533 154 01 01 Whatsapp ihbar hattımızla irtibata geçerek her türlü taleplerini iletebilirler. Arkadaşlarımız bu talepleri ilgili birimlere ivedilikle ileterek sorunun çözümü için çalışıyorlar" dedi. Kırsal mahalle ziyaretlerini, iklim şartları ne olursa olsun, sürdüren Başkan Avcı "Bizim yaptığımız işte iletişim her şeyden önemlidir. İletişim kazalarının yaşanmaması için büyük çaba harcıyoruz. Burada olmamızın sebebi de budur. Birebir iletişim ile ulaşılabilir olmak. Vatandaşlarımız ile her konuda istişare yapıyoruz. Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde görerek değerlendiriyoruz. Önümüzdeki yıl kırsala yapılacak parke taşı döşemesi bunlardan sadece bir tanesi. Bugün de Munis Başkanımızla birlikte bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu. Altıeylül Belediyesi'nin bu tip saha çalışmaları ile gönülleri fethettiğini söyleyen Başkan Munis "Altıeylül Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Özellikle Hasan Avcı Başkanımızın sahada olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Vatandaşlar ile yaptığı fikir alışverişleri gerçekten çok değerli. Sorunu yerinde görüyor ve çözümü için de tüm imkanları seferber ediyor. Kendisini tebrik ediyorum" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Başkan Avcı son olarak "Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için her zaman çok önemli. Yıl sonu olması münasebetiyle de bu istişareler ayrı bir değer taşıyor. Vatandaşlarımızın önümüzdeki yıl bizden beklentilerini kendi ağızlarından duymak istedik. Bugün de çok güzel geri bildirimler aldık. Vatandaşlarımızın içten talep ve önerilerini dinlemek ufkumuzu açıyor. Sürekli söylediğim bir şey var. Bu iş makamda oturarak olmaz. Bu şekilde biz de mutlu oluyoruz. İstişare etmenin ne kadar değerli bir şey olduğunu bizler biliyoruz. Allah'ın izniyle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm çalışmalarımızı istişare ederek yapmaya gayret edeceğiz. Vatandaşlarımız da lütfen bize ulaşarak fikirlerini anlatsınlar. Önce istişare, sonra icraat" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Başkan Avcı, Kırsalda yaşayan vatandaşlarla istişare yapıyor
Başkan Avcı, Kırsalda yaşayan vatandaşlarla istişare yapıyor
Başkan Avcı, Kırsalda yaşayan vatandaşlarla istişare yapıyor
Başkan Avcı, Kırsalda yaşayan vatandaşlarla istişare yapıyor
Başkan Avcı, Kırsalda yaşayan vatandaşlarla istişare yapıyor
Başkan Avcı, Kırsalda yaşayan vatandaşlarla istişare yapıyor

Hasan Avcı, Altıeylül, AK Parti, Ayvacık, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Avcı, Kırsalda yaşayan vatandaşlarla istişare yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu
F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti F.Bahçe'nin gündemindeki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 10 milyon TL'lik teklifini reddetti         
17:12
Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1'i uzman çavuş 2 yaralı Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1'i uzman çavuş 2 yaralı         
16:43
Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü         
16:29
İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi         
16:11
Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki         
16:01
Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak         
15:42
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı         
14:25
Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu         
14:10
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü         
13:18
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 17:36:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Avcı, Kırsalda yaşayan vatandaşlarla istişare yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei