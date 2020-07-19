Başkan Avcı, kongre çalışmalarına hız verdi - Son Dakika

Başkan Avcı, kongre çalışmalarına hız verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, kongre sürecini başlatmak üzere ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, kongre sürecini başlatmak üzere ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak

Başan Avcı, kongre çalışmaları kapsamında ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı. Kozan'da MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı'nın ev sahipliğinde yapılan ve İl Divan Kurulu Üyeleri ile İl Kadın Kolları Başkanı Alev Ataş'ın da katıldığı toplantıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce teşkilatlara dağıtılan 8 Temmuz 2020 Tarihli Genelgesi bir kez daha okundu.Avcı, "Kongre çalışmalarımız, Genel Merkezimizle tam bir uyum içerisinde icra edilecektir. Hazırlanacak afiş, döviz, broşür, el ilanı ve diğer görseller, tespit edilmiş ana tema dışına çıkmayacaktır. Yayın, ilan, afiş, pankart ve sloganlarda tüzük ve programımızda yer almayan hiçbir şey kullanılmayacaktır" dedi.

Toplantıda, Türkiye'nin içeride ve dışarıda verdiği var oluş mücadelesine vurgu yapan Avcı, "Değerli arkadaşlar. Ülkücü-Milliyetçi Hareket'in yarım asrı geçen mücadelesinin temelinde 'Önce ülkem ve milletim' ilkesi vardır. Bilge Liderimizin ilk olarak 1992'de Dünyaya ilan ettiği 'Hedef 2023, Lider Ülke Türkiye Vizyonu', önümüzde duruyor. Engelleme çabalarına rağmen Cumhur İttifakı'nın azimle yürüdüğü bu hedef, aziz milletimizin hedefidir. Bizler de yereldeki çalışmalarımızla bu hedefe destek olacağız." diye konuştu.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, daha sonra şunları kaydetti:

"Yerelde ise hedefimiz, çıtayı daha da yükseltmektir. Vatandaşlarımız bize Adana'da yedi ilçede iktidar, Büyükşehirde ve sekiz ilçede muhalefet görevi vermiştir. Her yerde, her şartta, hiçbir bahane üretmeden vatandaşımıza hizmet etme gayreti içindeyiz. Şehirde, köylerde güzel tepkiler alıyoruz. Yüce Allah'ın izni, halkımızın desteğiyle önümüzdeki dönem, Adana'mızın her noktasında daha güzel ve kalıcı hizmetler sunma imkanımız olacak. Tüm planımızla, stratejimizle bu hedefe kilitlendik." - ADANA

Bünyamin Avcı, Adana, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Avcı, kongre çalışmalarına hız verdi - Son Dakika

Son Dakika

16:09 Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti 16:03 Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı 15:35 Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 14:35 Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu 14:33 Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:27 Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti 10:35 HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti 10:23 Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım 10:06 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
16:09
Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
16:03
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
15:35
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
15:32
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
14:35
Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
14:33
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
12:32
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
12:27
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
12:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 16:29:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Avcı, kongre çalışmalarına hız verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]