Başkan Avcı Lösemiye dikkat için turuncu maske dağıttı - Son Dakika

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve başkan yardımcıları Lösemiye dikkat çekmek için vatandaşlara Türk bayrağı ve turuncu maske dağıttılar.

Altıeylül Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısında alınan meclis kararı gereği Başkan Hasan Avcı ve Altıeylül Kent Konseyi Başkanı Av. Hüseyin Gündoğdu ile birlikte vatandaşlara Lösemili Çocuklar Haftasında lösemiye dikkat çekmek için vatandaşlara Türk Bayrağı ve turuncu maske dağıttılar.

Başkan Avcı maske dağıtımında yaptığı açıklamada " 2-8 Kasım Haftası Lösemili Çocuklar Haftası. Lösemili çocuklarımızı yalnız bırakmamak ve farkındalık oluşturmak adına, bugün LÖSEV ambleminde yer alan ve iyiliği simgeleyen turuncu renkte maske takarak ve bu maskeleri vatandaşlara dağıtarak farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bu hastalığı yaşayan ve bu sıkıntıyı ailecek çeken herkesin bu hastalıktan bir an önce kurtulmalarını diliyorum. Bu çocuklarımıza da Mevlam'dan acil şifalar diliyorum" dedi. - BALIKESİR