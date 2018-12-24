Son Dakika Haberleri: Başkan Ay Barınaktaki Çalışmaları Yerinde İnceledi

Başkan Ay Barınaktaki Çalışmaları Yerinde İnceledi

11 dakika önce

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyesi Hayvan Barınağı personelini ziyaret etti.

Başkan Ay Barınaktaki Çalışmaları Yerinde İnceledi, System.String[]
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyesi Hayvan Barınağı personelini ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay bakıma muhtaç köpek ve kedilerin ağırlıklı olarak bakımı ve tedavilerinin yapıldığı hayvan barınağında incelemelerde bulundu. Aşılama ve kısırlaştırma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Ay "sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde yaşaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Biliyorsunuz yasa gereği bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavisini yaptıktan sonra yaşadığı yere bırakmamız gerekiyor. Bu bakımdan barınağımızda bulunan kedi ve köpeklerin tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra salıvermek zorundayız. Ancak burada arkadaşlardan çok önemli bilgiler aldık. Barınağımızda bulunan hayvan sayısında ciddi bir azalma olmuş yani bu demek oluyor ki muhtaç olan kedi ve köpekler, tedavi ediliyor, kısırlaştırılıyor ve aşılanarak salınıyorlar. Bu anlamda vatandaşlarımızın sokak hayvanlarından çekinmesine gerek yok. Kontrollü şekilde bu şikayetleri de en aza indirgemek için uğraşıyoruz" dedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:51 Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Mustafa Dursun, Düzce, Güncel
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