Başkan Ay'dan Düsof Üyelerine Destek
2 saat önce
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Safari Off-Road Grubu (DÜSOF) üyelerinin tanıtım amaçlı düzenledikleri safari etkinliğine destek verdi.
Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay, Düzce Safari Off-Road Grubu (DÜSOF) üyelerinin tanıtım amaçlı düzenledikleri safari etkinliğine destek verdi. Düzce Belediyesi
önünden hareket eden grubu Başkan Dursun Ay ve Meclis Üyesi Kadir Badur da yalnız bırakmadı. İl Turizm Müdürü ve İl Jandarma
Komutanının da katıldığı safari gezisine Düzce Fotoğraf Gönüllüleri Derneği DFG üyeleri de yerini aldı. Etkinlik hakkında görüşlerini dile getiren Başkan Ay, "ilimizin tanıtımı konusunda sivil toplum kuruluşlarının büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Burada da etkinliğe yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Kar
safarisi yapacak arkadaşlarımız. Hepsine yayla yollarında kolaylıklar diliyorum, düzenledikleri etkinlik için de tebrik ediyor, devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:41 Kaynak: İHA
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