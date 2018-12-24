Son Dakika Haberleri: Başkan Ay'dan Düsof Üyelerine Destek

Başkan Ay'dan Düsof Üyelerine Destek

2 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Safari Off-Road Grubu (DÜSOF) üyelerinin tanıtım amaçlı düzenledikleri safari etkinliğine destek verdi.

Başkan Ay'dan Düsof Üyelerine Destek, System.String[]
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Safari Off-Road Grubu (DÜSOF) üyelerinin tanıtım amaçlı düzenledikleri safari etkinliğine destek verdi.

Düzce Belediyesi önünden hareket eden grubu Başkan Dursun Ay ve Meclis Üyesi Kadir Badur da yalnız bırakmadı. İl Turizm Müdürü ve İl Jandarma Komutanının da katıldığı safari gezisine Düzce Fotoğraf Gönüllüleri Derneği DFG üyeleri de yerini aldı. Etkinlik hakkında görüşlerini dile getiren Başkan Ay, "ilimizin tanıtımı konusunda sivil toplum kuruluşlarının büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Burada da etkinliğe yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Kar safarisi yapacak arkadaşlarımız. Hepsine yayla yollarında kolaylıklar diliyorum, düzenledikleri etkinlik için de tebrik ediyor, devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:41 Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Mustafa Dursun, Düzce, Güncel
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