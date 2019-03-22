Başkan Ay Kusursuz Kafeyi Ziyaret Etti
35 dakika önce
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Kusursuz Kafe'de çalışan gençleri ziyaret etti.
Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay 21 Mart
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Kusursuz Kafe'de çalışan gençleri ziyaret etti.
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Kusursuz Kafe'de çalışan engelli gençleri ziyaret etti. Personel ile sohbet eden Başkan Ay, down sendromluların sosyal yaşama entegrasyonu ve çalışma hayatına uyum konusunda hiçbir eksiklikleri olmadığına dikkat çekerek Düzce Belediyesinin de kurum olarak pozitif ayrımcılık noktasında üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini belirtti. Başkan Dursun Ay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Down sendromlular günü dolayısıyla burada gençlerimizi ziyaret ettik ve hediye çekleri verdik. Bu hediye çekleri ile kendileri diledikleri gibi alışveriş yapacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum. Yaşam kalitelerini en üst seviyelere taşımalarında bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Burada çalışarak özgüvenlerini artırıyorlar. Hepsi bizim için çok kıymetlidir." Başkan Dursun Ay daha sonra çalışanlara hediye çeklerini vererek 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Gününü kutladı. - DÜZCE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:51 Kaynak: İHA
Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı
Fatih Altaylı'ya Polise Hakaret Suçundan 16 Bin 620 TL Adli Para Cezası Verildi
Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar