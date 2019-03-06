Son Dakika Haberleri: Başkan Ay, Muhtarlara Tek Tek Teşekkür Etti

Başkan Ay, Muhtarlara Tek Tek Teşekkür Etti

33 dakika önce

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, merkez mahalle muhtarları ile son istişare toplantısını Erguvan Sosyal Tesislerinde yaptı.

Başkan Ay, Muhtarlara Tek Tek Teşekkür Etti, System.String[]
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, merkez mahalle muhtarları ile son istişare toplantısını Erguvan Sosyal Tesislerinde yaptı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, 31 Mart Yerel Seçim öncesinde veda toplantılarına başladı. Son meclis toplantısının ardından Başkan Ay, merkez mahalle muhtarlarının daveti üzerine düzenlenen toplantıda 1,5 yılda yapılan çalışmalar ile süreci değerlendirdi. Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlenen veda buluşmasında konuşan Başkan Dursun Ay muhtarların belediye çalışmalarına verdiği destekten söz ederek "1,5 yıllık süre zarfında mahalle muhtarlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı yürüttük. Hizmetin adil ve eşit dağılması konusunda kendileri bize çok destek oldu. İhtiyaçları karşılama konusunda verdikleri destek ve yaklaşımdan dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm Muhtarlar Derneği Düzce Şube Başkanı Mensur Bilgin de toplantı hakkında yaptığı konuşmasında Başkan Dursun Ay'a teşekkür ederek İGM adaylığı sürecinde başarılar diledi. Bilgin konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Malumunuz 31 Mart'ta yerel seçimler var. Bu seçimde başkanımızla beraber bizler de seçime giriyoruz. Başkanımızla 1,5 yıl kadar birlikte çalışma imkanımız oldu. Bundan sonra da İGM aday başkanımız. Bir son toplantıda bir araya gelelim istedik, hem başkanımızın bizlere karşı göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı bir teşekkür edelim dedik. Son son bir araya geldik çünkü bizler de bir yarışa girdik. Sandık bu sihirli biryer o perdenin arkasında ne olacağı belli olmuyor. Başkanımız süreç kısa da olsa bizlerin taleplerini elinden geldiğince karşıladı. Tabii her şeyin olması mümkün değil, bu bir hizmet yarışıdır. Tüm hizmetler ve çalışmalar için kendisine teşekkür ediyorum." Toplantı sonunda muhtarlar Başkan Dursun Ay'a hediye takdim etti ve seçim sürecinde başarılar diledi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:39 Kaynak: İHA

Mustafa Dursun, Düzce, Güncel
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