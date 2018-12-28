Son Dakika Haberleri: Başkan Ay Şampiyon Basketçileri Ağırladı

Başkan Ay Şampiyon Basketçileri Ağırladı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Sakarya U16 Erkekler Ligini Şampiyon tamamlayan Altyapı U16 basketbol takımını Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Ay Şampiyon Basketçileri Ağırladı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Sakarya U16 Erkekler Ligini Şampiyon tamamlayan Altyapı U16 basketbol takımını Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret etti.

Düzce Belediyesi Başkanı ve Düzce Belediyespor Onursal Başkanı Dursun Ay Sakarya U16 Erkekler Ligini Şampiyon tamamlayan Altyapı U16 basketbol takımını makamında kabul ederek teknik ekip ve oyuncuları tek tek tebrik etti.

Başkan Dursun Ay yaptığı açıklamada "Genç başarılı evlatlarımız bu şampiyonluk ile göğsümüzü kabartmıştır. Tüm ekibi canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu ise davet için öncelikle Belediye Başkanı Dursun Ay'a teşekkür ederken, alt yapı oyuncuların başarısı ile çok mutlu olduklarını, bundan sonra altyapılara yatırım yaparak Düzceli çocukların A takımda oynaması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanımız Dursun Ay, ziyaretten sonra Erkek Basketbol takımı A Takım ve Altyapı takımlarına Belediye Erguvan Sosyal Tesislerinde yemek verdi. Yemeğe Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay ve kulübe eğitim konusunda büyük destekler veren Düzce Kültür Koleji kurucusu Hasan Aktürk'te katıldı.

Erkek Basketbol takımları Genel Menajeri Ersin Görkem'de Düzce'yi hem A takım hem Altyapılarda başarı ile temsil ettiklerini, bundan sonra daha başarılı olmak için daha fazla çalışacaklarını belirterek organizasyon için Belediye Başkanı Dursun Ay'a teşekkürlerini sundu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:01 Kaynak: İHA

Spor
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