Son Dakika Haberleri: Başkan Ayaz'dan Yemen'e Destek

Başkan Ayaz'dan Yemen'e Destek

57 dakika önce

Başiskele Müftülüğü, Yemen'deki açlık dramına katkıda bulunmak amacıyla bir kermes düzenledi.

Başkan Ayaz'dan Yemen'e Destek, System.String[]
Başiskele Müftülüğü, Yemen'deki açlık dramına katkıda bulunmak amacıyla bir kermes düzenledi.

Başiskele Fatih Camii bahçesinde yapılan kermeste tamamen evlerde yapılan açma, poğaça, baklava, köy ekmeği, sarma gibi çeşitli ürünler satıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermese Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz da destek verdi. Başkan Ayaz, açılan stantları tek tek gezdi, bazı ürünlerden de satın alarak Yemen'e destek oldu. Başkan Hüseyin Ayaz, daha sonra Başiskele Müftüsü Abdulsamet Erkul ve beraberindekilerle sohbet etti. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:44 Kaynak: İHA

Yaşam
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