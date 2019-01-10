Başkan Ayaz'dan Yemen'e Destek
57 dakika önce
Başiskele Müftülüğü, Yemen'deki açlık dramına katkıda bulunmak amacıyla bir kermes düzenledi.
Başiskele
Müftülüğü, Yemen
'deki açlık dramına katkıda bulunmak amacıyla bir kermes düzenledi.
Başiskele Fatih Camii
bahçesinde yapılan kermeste tamamen evlerde yapılan açma, poğaça, baklava, köy ekmeği, sarma gibi çeşitli ürünler satıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermese Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz
da destek verdi. Başkan Ayaz, açılan stantları tek tek gezdi, bazı ürünlerden de satın alarak Yemen'e destek oldu. Başkan Hüseyin Ayaz, daha sonra Başiskele Müftüsü Abdulsamet Erkul ve beraberindekilerle sohbet etti. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:44 Kaynak: İHA
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