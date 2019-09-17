Son Dakika Haberleri: Başkan Aydan "asfalt mesaimiz aralıksız devam ediyor"
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Başkan Aydan "asfalt mesaimiz aralıksız devam ediyor"

6 dakika önce

Ceyhan Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşım sağlaması için başlattığı asfalt atağına yenilerini ekledi.

Başkan Aydan

Ceyhan Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşım sağlaması için başlattığı asfalt atağına yenilerini ekledi.


Adana Büyükşehir Belediyesi ile Ceyhan Belediyesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi Osman Baturalp Sokakta asfalt çalışmalarına başladı. Ceyhan'da bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını yoğunlaştıran Ceyhan Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı sıcak asfalt çalışmasına Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde tüm hızıyla devam ediyor.


Ceyhan genelinde asfalt çalışmasını sürdürdüğünü belirten Başkan Aydar yaptığı açıklamada; "Ceyhan Belediyesi olarak ekiplerimiz bu yaz sezonunda sıcaklara rağmen çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Bilindiği gibi daha önce birçok mahallemizde asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirdik.Şehrimizde altyapısı biten ve yeni yerleşim yerlerinin bütün yollarını program dahilinde asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız." dedi. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:45 Kaynak: İHA
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