Son Dakika Haberleri: Başkan Aydar: "Caddelerimizi çiçek gibi yapacağız"
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Başkan Aydar: "Caddelerimizi çiçek gibi yapacağız"

37 dakika önce

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, alt yapısı tamamlanan Çamlıyol İnönü Bulvarı'nın asfaltlama çalışmaları için incelemede bulundu.

Başkan Aydar:
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, alt yapısı tamamlanan Çamlıyol İnönü Bulvarı'nın asfaltlama çalışmaları için incelemede bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalar kapsamında alt yapısı tamamlanan İnönü Bulvarı'nda Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Çevre Koruma Daire Başkanı Ferit Işık, Mimar Esra Hocaoglu ve Ceyhan Belediyesi kadroları ile asfaltlama çalışması öncesi yerinde inceleme yaptı.

Ceyhan'ı yol çilesinden kurtarmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Başkan Aydar, "Seçim öncesinde söz verdiğimiz gibi tüm caddelerimizi çiçek gibi yapacağız. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile istişare içerisinde Ceyhan'ın en önemli caddesi İnönü Bulvarı'nın altyapı işlemleri bitti. Çevre Daire Koruma Başkanımız Ferit Işık ile ekiplerimiz projeleri değerlendiriyorlar. Eski hataları telafi ederek kavşaklarda yeni düzenlemeler yapıyoruz. Kaldırımları genişleterek vatandaşlarımıza güven tesis ederken, trafik ve yol sorunlarını bitirecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Ekiplerimiz ivedilikle Çamlıyol'un asfaltlama çalışmasına başlayacak. Zeydan Başkanımın ekibi ve bizler uyum içerisinde Ceyhan'ı değiştirmeye devam edeceğiz" dedi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:19 Kaynak: İHA
Ferit Işık, Adana, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel
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