Başkan Aydar'dan basın emekçilerine anlamlı jest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aydar'dan basın emekçilerine anlamlı jest - Son Dakika

Başkan Aydar'dan basın emekçilerine anlamlı jest

6 saat önce

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın emekçileri için yemek organizasyonu düzenledi.

Başkan Aydar'dan basın emekçilerine anlamlı jest, System.String[]

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın emekçileri için yemek organizasyonu düzenledi. Cuma akşamı gazetecilerle düzenlediği yemekte bir araya gelen Başkan Aydar gazetecilerin gününü kutladı.


Ceyhan gazeteciler Cemiyeti ve Aktif Gazeteciler Cemiyeti üyelerini ve Ceyhan'ın kurum müdürlerini bir araya getiren organizasyonda Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar basın emekçileri ile tek tek sohbet edip onlara hediyeler dağıttı.


Basın ulusun ortak sesidir


Atatürk'ün "Basın ulusun ortak sesidir" sözünü hatırlatarak günün anlam ve önemini belirterek konuşmasına başlayan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, " 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle siz değerli basın emekçilerine teşekkür etmek isterim. Siz toplumun duyan kulağı, gören gözüsünüz. Toplumun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden zor şartlarda çalışıyorsunuz. Doğruları yazmak ve aynı zamanda hayatta onurlu bir duruş sergilemek için çoğu zaman erkle mücadele etmek zorunda kaldığınız bu sistemin ortadan kalkması için biz yöneticilerin üzerine düşen görevlerin de bilincinde olan bir yönetici olarak bu onurlu gününüzü kutluyor ve özgür basının ebediyen yaşadığı aydınlık günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:52 Kaynak: İHA
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