Son Dakika Haberleri: Başkan Aydar: "Halkın taleplerini önemsiyorum"
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Başkan Aydar: "Halkın taleplerini önemsiyorum"

1 saat önce

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Eğitim Sen'in düzenlediği "Çilekli Spagetti" isimli tiyatro etkinliğine katıldı.

Başkan Aydar:
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Eğitim Sen'in düzenlediği "Çilekli Spagetti" isimli tiyatro etkinliğine katıldı.

Ceyhan Belediyesi ile Eğitim-Sen'in iş birliğiyle Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde tiyatro etkinliği gerçekleştirdi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın katılımıyla 7'den 70'e her yaştan gelen vatandaşlar, sergilenen oyunu ilgiyle izledi.

Tiyatro gösterimini vatandaşlarla beraber izleyen Başkan Aydar, halkın taleplerini önemsediğini belirterek, "Hemşehrilerimin istekleri üzerine bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Bizde Ceyhan'da daha güzel etkinlikler düzenleyerek halkımızın her zaman yanında olacağız. Tiyatro gösterisinde emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:28 Kaynak: İHA
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