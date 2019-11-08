Son Dakika Haberleri: Başkan Aydar: "Her mahalleye eşit hizmet edeceğiz"
Son Dakika Güncel Başkan Aydar: 'Her mahalleye eşit hizmet edeceğiz'

Başkan Aydar: "Her mahalleye eşit hizmet edeceğiz"

6 saat önce

Ceyhan Belediyesi tarafından Küçükkırım Mahallesinde yaptırılan Şehit Yakup Pak Parkı açıldı.

Başkan Aydar:

Ceyhan Belediyesi tarafından Küçükkırım Mahallesinde yaptırılan Şehit Yakup Pak Parkı açıldı.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, törende yaptığı konuşmada, 31 Mart'tan önce söyledikleri gibi artık Ceyhan'da ayrım olmayacağını ifade ederek, "Ceyhan'ın kuzeyi neyse, güneyi de öyle olacak, Ceyhan'ın doğusu neyse, batısı da öyle olacak. Her mahalleye eşit bir şekilde hizmet edeceğiz. Özellikle bugün burada bu parkı açtığımız için çok mutluyum. Küçükkırım Mahallemizde gençler, çocuklar çoğunlukta onları gördükçe içimizdeki hizmet aşkı daha da artıyor. Onları gördükçe içimizdeki hizmet aşkı durmadan, yorulmadan daha da ileriye gitmek için sizler ile birlikte çalışarak onlara güzel bir gelecek bırakmak için 7 gün 24 saat çalışacağız. Özellikle onların sevgisini görmek bizi mutlu ediyor. Çünkü bizler de onları aynı şekilde seviyoruz. Burada birbirinden güzel prensesler ve prensler var. Bu parkı geleceğimizin teminatı çocuklar için yaptık. Bugün bu parkı sizlere emanet ediyorum. Yaptığımız hizmet sizler için, sanki evinizin bahçesi gibi, sanki evinizdeymiş gibi, burada rahatlıkla oturun dilediğiniz gibi kullanın her şey sizler için" dedi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Ceyhan'ı çok önemsediğini belirten Başkan Aydar, "Burada yaptığımız ilk park ve emin olunuz ki bunun devamı gelecek. Belediye Evleri, Yarsuat, Küçükkırım, Bota, Şehit Hacı İbrahim, Aydemiroğlu, 6 Ocak, İnönü, tüm bu mahallelerimize önümüzdeki 5 yıl içinde hizmet getirmek için elimizden gelenin hepsini yapacağız. Var gücümüzle çalışacağız. Muhtarlarımızla birlikte size söz veriyoruz önümüzdeki 5 yıl hizmet dönemi olacak. Zeydan Başkanımız her zaman gelemese de biz onu burada temsil ediyoruz. Zeydan Başkan ile birlikte önümüzdeki 5 yıl atağa kalkacağız. Ceyhan da 20 yıldır yapılmayan ne varsa hepsini yapacağız. Şimdiye kadar yapılmamış ne hizmet varsa biz hepsini sizlerle buluşturacağız" diye konuştu. - ADANA

Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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