Başkan Aydar kaldırımda işçilerle kahvaltı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aydar kaldırımda işçilerle kahvaltı yaptı - Son Dakika

Başkan Aydar kaldırımda işçilerle kahvaltı yaptı

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde asfalt çalışmaları gece gündüz yürütülüyor.

Başkan Aydar kaldırımda işçilerle kahvaltı yaptı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde asfalt çalışmaları gece gündüz yürütülüyor. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'da gece çalışan ekiple kaldırımda sabah kahvaltısı yaptı.


Çamlıyol İnönü Bulvarı DSİ Kavşağından başlayarak D-400 karayolunda tamamlanacak olan çalışma 24 esasına göre yürütülüyor.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, sabah kahvaltısını işçilerle birlikte kaldırım üzerinde yaptı.


Adana Büyükşehir Belediyesi desteğindeki asfalt çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Aydar, asfalt çalışmalarının 7/24 devam edeceğini söyledi. Soğuk havalarda dahi asfaltın donmasını engellemek amacıyla finisher ve silindir sayısını iki katına çıkardıklarını belirten Başkan Aydar, "Soğuk, sıcak demeden, 7 gün 24 saat Ceyhan için çalışmaya devam ediyoruz. Havaların düzelmesi ile çalışmalarımız hız kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın sayesinde, ekiplerimizin gayreti ile Ceyhan hak ettiği görüntüye kavuşacak" ifadelerini kullandı. - ADANA

Ceyhan, Sabah, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
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