Başkan Aydar: "Para ile yapılamayanı sevgiyle yaptık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aydar: 'Para ile yapılamayanı sevgiyle yaptık' - Son Dakika

Başkan Aydar: "Para ile yapılamayanı sevgiyle yaptık"

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, İnönü Bulvarı ile Süleyman Oğuz Cerit Bulvarı'nın kesiştiği noktada yer alan harabe çırçır fabrikası Ceyhan Belediyesi tarafından yıkıldı.

Başkan Aydar:

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, İnönü Bulvarı ile Süleyman Oğuz Cerit Bulvarı'nın kesiştiği noktada yer alan harabe çırçır fabrikası Ceyhan Belediyesi tarafından yıkıldı. Yıkılan alanın yerine İnönü Bulvarı üzerinde sağa dönüşü kolaylaştırarak trafiği rahatlatacak bir bağlantı yolu ve kavşak yapılacak.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yol çalışmaları sırasında kavşak bulunması gereken yerlere kavşak çalışması yaptıklarını belirterek, "Etrafında yerleşim alanları olan yollarda çalışma yapmak zordur. Mülk sahiplerine başkalarının para verip yıktıramayacağı alanları onların gönül rızasını alarak, biz sevgi ile yıkıyoruz" ifadelerini kullandı.


Yıkım çalışması esnasında basın mensuplarına bilgi veren Başkan Aydar, "Burada yapılan çalışma basit bir yıkım çalışması değildir. Arsa sahipleri ile konuşarak rızalarını alıyoruz. Gönüller yapıyoruz. Yıkılan harabe alanın yerine Ceyhan'a yakışır bir bağlantı yolu yapacağız. Sadece yıktığımız, yerine hiçbir şey yapmadığımız gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ebenin Parkı'nı yıktık, yerine kent meydanı ve Zeydan Karalar Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'ni yapıyoruz. Çay ocağını yıktık yerine yenisini yaptık. Atıl alanların tamamını yeşil alan yapıyoruz. Ceyhan halkının hiç endişesi olmasın. 7 gün 24 saat, gece, gündüz demeden, dinlenmeden, yorulmadan, bıkmadan usanmadan Ceyhan için çalışacağız. Görev süremiz sona erdiğinde alnımızın akı ile görevi teslim etmek istiyoruz" dedi. - ADANA

Süleyman Oğuz, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:43 Kaynak: İHA
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