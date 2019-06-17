Son Dakika Haberleri: Başkan Aydar, "Sanat Sokağı" etkinliğine katıldı
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Başkan Aydar, "Sanat Sokağı" etkinliğine katıldı

43 dakika önce

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Sanat Sokağı" etkinliklerine katıldı.

Başkan Aydar,
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Sanat Sokağı" etkinliklerine katıldı. Çocukların neşesine ortak olan Başkan Aydar, gönüllü olarak 7'den 70'e her yaştan katılan vatandaşlar ile kaldırımları boyadı.

Ceyhan Dayanışma ve Tüketici Hakları Sosyal Medya Grup üyelerinin talepleri doğrultusunda Ceyhan Belediyesi ile istişare içerisinde Elçibey Parkı rengarenk boyanarak renklendirildi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın katılımı ile bir araya gelen vatandaşlar, halktan topladıkları boyalar ile kullanılmayan araç lastiklerini boyayarak caddeyi "Sanat Sokağı" haline getirdi.

Halkın taleplerini önemsediğini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Vatandaşlarımız sosyal medya üzerinden istişare yaparak fikirlerini bizlerle paylaştı. Bizde Ceyhan'ı renklendirecek bu tür sosyal etkinliklerde halkımızın her zaman yanında olacağımızı dile getirdik. Daha önce Ceyhan Belediyesi olarak koşu yolumuzu rengarenk boyayıp, çehresini değiştirdik. Çalışmalarımızın vatandaşlarımıza ilham vermesi bizleri mutlu etti. Ceyhan'ı daha ferah ve güzel görünüme kavuşması bizim en büyük dileğimiz, bunun için gayretle gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın talebi üzerine Elçibey Parkı'nı 'Sanat Sokağı' yaptık. Babalar ve çocukların da bir araya geldiği güzel bir etkinlik oldu. Ben emeği geçen tüm halkımızı canı gönülden kutluyorum. Halkımızın mutluluğu benim için her şeyden önemlidir. Ceyhan'ı hep birlikte estetik açıdan hak ettiği zengin bir görüntüye kavuşturacağız" ifadesini kullandı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:42 Kaynak: İHA
Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel
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