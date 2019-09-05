Son Dakika Haberleri: Başkan Aydar: "Türkiye'nin en şeffaf belediyesi olacağız"
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Başkan Aydar: "Türkiye'nin en şeffaf belediyesi olacağız"

2 saat önce

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Türkiye'nin en şeffaf belediyesi olacaklarını söyledi.

Başkan Aydar:

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Türkiye'nin en şeffaf belediyesi olacaklarını söyledi.


Ceyhan Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı, Murat Göğebakan Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu'ndaki yapıldı.


Millet İttifakı Meclis Üyesi İbrahim Üstün'ün sağlık problemleri nedeniyle meclis üyeliğinden çekilmesi üzerine yerine Durdu Ahmet Biberoğlu getirildi. Tecrübeli siyasetçiye meclis üyesi arkadaşları başarı temennisinde bulundu.


Gündem dışı önerilerin değerlendirilmesinin ardından, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve yetki verilmesi talebi oy çokluğu ile kabul edildi.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, gündem maddelerini değerlendirirken Gündüz Bakım Evleri konusunda açıklama yaptı. Başkan Aydar, "Ceyhan'a yapılacak hizmetler için herkese kapımız açık, kim olduğu önemli değil, hangi partili olduğu önemli değil. CHP'li, MHP'li, AK Parti'li olsun herkese kapımız açık. Gündüz Bakım Evleri hayırsever vatandaşlarımız tarafından talep edildi, değerlendirdik. Bu bizim en önemli projelerimizden birisidir, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim göreceği, çalışan hanımefendilerin rahat edeceği çok kapsamlı eğitim kurumları yapıyoruz. Görüşmeleri AK Parti'li Meclis üyelerimiz de takip edebilir. Bizde ayrımcılık olmaz, usulsüz hiçbir iş bizim dönemimizde olmayacak. Tüm inşaatları denetliyoruz, usulsüz gördüğümüzü rapor ediyor daha önce yapılmış hataları ise yargıya bildiriyoruz. Kendi partilimi dahi mahkemeye verdim, araştırıp görebilirsiniz. Biz Türkiye'nin en şeffaf belediyesi olacağız, bu şehre hizmet noktasında parti ayrımı yapmaksızın herkese kapımız açıktır" dedi. - ADANA

Kadir Aydar, Türkiye, Ceyhan, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
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