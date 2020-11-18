Başkan Aydemir'den 'Tek kullanımlık' denetlemesi - Son Dakika

Başkan Aydemir'den 'Tek kullanımlık' denetlemesi

18.11.2020 10:00
Başkan Aydemir'den 'Tek kullanımlık' denetlemesi, System.String[]

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Altan Aydemir, Hakkı Efendi markası ile faaliyet gösteren Kocalar A.Ş.'nin ürettiği tek kullanımlık baharatları denetledi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Altan Aydemir, Hakkı Efendi markası ile faaliyet gösteren Kocalar A.Ş.'nin ürettiği tek kullanımlık baharatları denetledi.

Hakkı Efendi markası ile faaliyet gösteren Kocalar A.Ş., pandemi sürecinde lokantalarda teması azaltmak için tek kullanımlık baharat üretimine başladı. Üretim tesisini denetlemeye giden Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Altan Aydemir ise paketleme ve ambalajlama işlemlerini yerinde inceledi. Denetlemede konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, tek kullanımlık ürünlerin Lokantacılar ve Pastacılar Odasına kayıtlı üyelere yüzde 40 indirimli olarak verileceğini söyledi. Tek kullanımlık paketler sayesinde müşterilerin daha güvende olacağını söyleyen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Tüm dünyada olduğu gibi, bizim ülkemizde de koronavirüs ile mücadele ediliyor. Biz daha önceki önlemlerimizde maske, mesafe masa aralıklarında daha doğrusu, bütün iş yerlerimiz de dezenfektan yapıldı. Daha önlemlerimiz bitmedi. Temizlikten ve masa mesafesinden gelen müşterilerimizi daha rahat ettirmek için oda olarak bütün çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi de koronavirüsü engelleme amacıyla, hem de lokanta, restoran ve kafelerimize misafirlerimizin daha güvende gelmesi anlamında, Kocalar A.Ş tarafından baharattan, tuzdan, nar ekşisi ve limon suyuna varana kadar kullandığımız birçok ürünü tek kullanımlık olarak Kayseri'de hayata geçirdi. Biz bu ürünleri Kayseri dışından getirtiyorduk, artık bu ürünleri getirtmemize gerek kalmadı. Çünkü Kayseri'de bir telefon ettiğimiz de maksimum 15 dakika sonra iş yerimize gelebilecek şekilde ulaşım sağlıyoruz. O nedenle ben yatırımlarından dolayı, Pandemi döneminde de bize vermiş olduğu desteklerden dolayı, Musa Koca kardeşimize teşekkür ediyorum. Biz bu ürünleri kullanırken daha uygun ve menfaatin olacağı bir çalışma yaptık. Oda üyelerimize yüzde 40 gibi bir indirimde bulunacak. Ürünlerden kullanan müşterilerimiz çok memnun oldu. Birde işletmenin prestij kazanmasına yol açıyor. Restoran, kafe gibi işletmelerin ürünleri kullanmalarını tavsiye ederim" dedi.

Kocalar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Musa Koca ise, tek kullanımlık paketlerin güvenli olmasından dolayı taleplerin de yoğun olduğunu söyleyerek, "Daha önce araştırma fizibilitesini yaptığımızda, İstanbul ve Ankara'dan bizim burada ki restoran ve kafelerin getirttiğini gördük. İç Anadolu'da 3 bin metrekarede ve 5 bin metrekare açık alanda baharat işi yapıyoruz. Bu işin de bize uygun olduğunu gördük. Bu yatırıma Bismillah dedik ve girdik. Şu anda da inanılmaz bir talep var. Kayseri'de restoranların, kafelerin ve lokantaların bu tarz tek kullanımlık baharatlara oldukça ilgisi var. Müşteriler bu tarz tek kullanımlık baharat ile kendini güvende hissediyor. Biz de bu ürünleri yaparak covid-19 ile savaşmış oluyoruz. Savaşmaya aslında etki göstermiş oluyoruz. Şu anda biz Türkiye'nin en çok kahve üreten firmalarından bir tanesiyiz. Mantıda en çok çeşidi olan firmalardan bir tanesiyiz. Bununla beraberde baharatta da bu tarz çeşitliliğe yöneldik kovid-19 ile mücadele de bizim de çorba da tuzumuz olursa, firma olarak ne mutlu bize diyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Aydemir'den 'Tek kullanımlık' denetlemesi
Başkan Aydemir'den 'Tek kullanımlık' denetlemesi
Başkan Aydemir'den 'Tek kullanımlık' denetlemesi

Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aydemir'den 'Tek kullanımlık' denetlemesi - Son Dakika


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