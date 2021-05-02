Başkan Aydemir: "Haciz, icra ve gelir gider faturaları hakkında karar alınıp ötelense bizi mutlu eder" - Son Dakika

Başkan Aydemir: "Haciz, icra ve gelir gider faturaları hakkında karar alınıp ötelense bizi mutlu eder"

02.05.2021 10:03
Başkan Aydemir:

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde esnafın zor durumda kalmaması için yetkililerden destek beklediklerini söyleyerek;

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde esnafın zor durumda kalmaması için yetkililerden destek beklediklerini söyleyerek; "Banka kredisi olanlar var, davalık olan var ve ya taksitlerini ödemekte zorlanan esnafımız var. İcralar ve hacizler var. Bu durumlar da kaldırılsaydı ya da onlar da durdurulsaydı iyi olurdu" dedi.

Lokantacı esnafı olarak zor ve sıkıntılı günlerden geçtiklerinin altını çizen Başkan Aydemir; "Biz lokantacı esnafı olarak zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. 17 günlük tam kapanma sürecinde daha çok zorlaştırdı. Tabiri caiz ise borçlarımızı borçlarla kapatmaya çalışıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarla gezdik ve birçok esnafın dükkanını kapattığını gördük. Konuştuğumuzda hepsi memleketlerine, köylerine gitmişler. Bu uygulama bayrama yakın yoğunluk olmasın, vaka sayıları artmasın diye yapılıyor. Biz de vaka sayılarının artmamasını istiyoruz ama esnafımız içerisinde banka kredisi olanlar var, davalık olan var ve ya taksitlerini ödemekte zorlanan esnafımız var, icralar ve hacizler var. Bu durumlarda kaldırılsaydı ya da onlar da durdurulsaydı daha da iyi olurdu. Ramazan sonuna da bütün esnaflarımız, üyelerimiz bir umutla, bir heyecanla bu durumu beklemekteler. Alınan kararlara tabi ki saygı duyuyoruz. Tabi ki insan sağlığı her şeyden önemli ama haciz, icra ve gelir gider faturaları hakkında karar alınıp, durdurulsa ya da ötelense bu bizi daha da mutlu ederdi. Bu süreçte sonumuz ne olacak bilemiyoruz" dedi.

Tam kapanma sürecinde lokantalarda gel-al şeklinde satış olmadığını sadece paket servisle çalışılacağını da aktaran Başkan Altan Aydemir; "Lokantalarımız tam kapanma sürecinde paket servise geçildi. Daha önceden gel al ile çalışıyorduk ama şu anda artık gel al yok. Online sipariş ve telefon üzerinde sipariş ile çalışıyoruz. Esnaflarımızdan bazıları sulu yemek yapıyor. Bunlar tam kapanmayla birlikte kapattılar. Çünkü bunların daha önceden de paket servisi yoktu. Paket servisinde araç ve kurye olmak üzere belli masrafları oluyor. Bu da işletmeciye külfet getiriyor. Dolayısıyla zaten paket servisi yapan esnafımızda belirli, pideciler, dönerciler, kebapçılar bunlar normalde de paket servis yapıyorlardı. O nedenle tam kapanmada da paket servisini devam ettirebiliyorlar. Gece 00.00'a kadar paket servisimiz devam ediyor. Online ya da telefonla sipariş alıyoruz. Gel al olmayacak. Bu durumda ne kadar tatmin eder, ne kadar işletmeyi kurtarır bilemiyoruz. Zaten paket servisinde istenilen ya da beklenilen bir ciro ve ya bir iş hacmi yakalayamadıklarından dolayı sıkıntılar vardı. Artık gel al da olmayacağına göre bütün esnaflarımızın sıkıntıları katlandı. İnşallah bayram sonrasında heyecanla, sevinçle tam kapasite açılmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Aydemir: Haciz, icra ve gelir gider faturaları hakkında karar alınıp ötelense bizi mutlu eder

Kayseri, Mayıs, Nisan, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aydemir: 'Haciz, icra ve gelir gider faturaları hakkında karar alınıp ötelense bizi mutlu eder' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler
Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz!         
15:41
Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki!         
15:13
Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı         
14:06
Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı         
13:58
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti         
13:01
Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı         
12:59
Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı         
12:22
1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi         
12:04
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu         
11:13
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak         
10:41
Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar         
10:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı         
10:29
TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı         
08:15
Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri         
07:24
Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada         
01:54
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı         
00:17
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 16:02:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Aydemir: "Haciz, icra ve gelir gider faturaları hakkında karar alınıp ötelense bizi mutlu eder" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement