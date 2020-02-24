Başkan Aydemir öğrencilere et ve et ürünlerini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aydemir öğrencilere et ve et ürünlerini anlattı - Son Dakika

Başkan Aydemir öğrencilere et ve et ürünlerini anlattı

7 saat önce

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi'nin düzenlediği 4. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi'nde (VetEBA) öğrencilere deneyimlerini aktardı.

Başkan Aydemir öğrencilere et ve et ürünlerini anlattı, System.String[]

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi'nin düzenlediği 4. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi'nde (VetEBA) öğrencilere deneyimlerini aktardı.


Fakültenin Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongrenin ilk gününde; Hayvansal Ürünlerin Tedariği, Depolanması ve Sunumu Süreçlerindeki Sorunlar ve Memnuniyetlerle ilgili Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir öğrencilere bilgiler verdi. Başkan Aydemir konuşmasında; Türk mutfağı ve kültüründe etin yerinin her zaman ayrı tutulduğundan, et ve et ürünlerini hazırlayacak usta veya şefin iyi derecede eğitim almış olması, yetenekli, yeniliklere açık ve kendini sürekli geliştirmesi gerektiği konularına da değinerek kendi işletmesinden örnekler verdi. Konuşmasına; et ve et ürünleri sektöründe uygulanan aşamaların, eti için beslenecek hayvanın çiftlikte kaldığı süreçle başlayıp, mezbahada kesimi, karkas parçalama alanları, ambalajlama, paketleme, sevkiyat, depolama, satış ve nihai tüketiciye sunumu yapılıncaya kadar uzayan bir zinciri kapsadığını belirten Aydemir, etin kalitesine etki eden etmenler, satın almada dikkat edilecek noktalar, saklama yöntemleri konularında da detaylı bilgiler verdi. Ayrıca işletmelerde sığır ve dana etinden elde edilen parçaları pişirmeden önce uygulanacak işleme göre çok iyi şekilde marina edilmesi gerektiği ve hangi tür yemeklerde kullandıkları konusuna da değinen Başkan Aydemir, öğrenciler tarafından düzenlenen kongrenin verimli geçmesini temenni etti. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
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