Başkan Aydın; Asgari ücret beklentileri karşılamıyor - Son Dakika

Türk-İş Aydın il Temsilcisi ve Tes-İş Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın, açıklanan asgari ücret rakamlarını değerlendirerek, yapılan zammın beklentileri karşılamadığını söyledi.



2020 yılı için net 2324,70 TL olarak belirlenen asgari ücretin, çalışanların beklentilerini karşılamadığını ifade eden Başkan Aydın, "2020 yılı için açıklanan asgari ücret tutarı maalesef çalışanların beklentilerini karşılamadığı gibi asgari yaşam standardını da karşılamamaktadır. Asgari ücret, yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsurudur. Ülkemizde uygulanan asgari ücret, bir standart oluşturmaktan uzak bulunmaktadır. Açlık ve yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında, yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır. Maalesef çalışanlarımız 2020 yılında umutsuzluğa ve çaresizliğe itilmiştir. İşçilerimizin çalışma hayatında insanca yaşanabilir bir maaş beklentisi bir sonraki yıla kalmıştır. Açıklanan asgari ücretle dört kişilik bir ailenin hayat mücadelesi sekteye uğramıştır" dedi. - AYDIN