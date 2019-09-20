Son Dakika Haberleri: Başkan Aydın'dan 3 mahalleye doğalgaz müjdesi
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Aydın'dan 3 mahalleye doğalgaz müjdesi

1 saat önce

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yolören, Çeltikçi ve Karasıl mahallelerine doğalgaz getirileceği müjdesini verdi.

Başkan Aydın'dan 3 mahalleye doğalgaz müjdesi, System.String[]

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yolören, Çeltikçi ve Karasıl mahallelerine doğalgaz getirileceği müjdesini verdi. Aydın, İNGAZ'ın çalışmalarına önümüzdeki hafta başlayacağını ve yıl sonunda bu mahallelerde oturanların doğalgaza kavuşacağını söyledi.


Belediye Başkanı Davut Aydın, İNGAZ nezdinde yaptıkları teşebbüslerden olumlu netice aldıklarını belirterek, "Bu çalışma 3 mahallemizle sınırlı kalmayacak. İlerleyen dönemlerde Çardakköy, Koyunhisar ve Marmaracık mahallelerinde de benzer çalışma yapılacak. Bu mahallelerimiz de doğalgaza kavuşacak" dedi.


İNGAZ Bölge Müdürü Yavuz Seneman da yaptığı açıklamada, Yolören, Çeltikçi ve Karasıl mahallelerinde ilk kazmanın önümüzdeki hafta vurulacağını söyledi. Seneman, yıl sonuna kadar bu 3 mahallede doğalgaz çalışmalarını tamamlamayı ve bin aboneye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. - BURSA

Davut Aydın, Çeltikçi, Aydın, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



25 yaşındaki kadının kanı, içtiği ilaç yüzünden mavi renge döndü
Alaşehir'de plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı, 50 bin plastik kasa kül oldu Verimli arı sezonuna teşekkür için şükür duasına çıkan arıcılar, arıların saldırısına uğradı İmamoğlu'nun görevden aldığı Yunus Emre Ayözen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından DHMİ'ye atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:26:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Aydın'dan 3 mahalleye doğalgaz müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]