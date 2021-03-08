Başkan Aydın'dan AK Partili kadınlara 8 Mart sürprizi - Son Dakika

Başkan Aydın'dan AK Partili kadınlara 8 Mart sürprizi
08.03.2021 00:25
Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhamed Şerif Aydın, Ak Parti 6. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak üzere Diyarbakır'dan Ankara'ya giden İl Kadın Kolları'nın yönetici ve üyelerini Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çiçekli sürprizle karşıladı.
Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhamed Şerif Aydın, Ak Parti 6. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak üzere Diyarbakır'dan Ankara'ya giden İl Kadın Kolları'nın yönetici ve üyelerini Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çiçekli sürprizle karşıladı.
Başkan Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınları çiçekle karşılayarak güzel bir görüntü oluşturdu. Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya ve çok sayıda partili kadının yer aldığı organizasyonda Başkan Aydın, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - DİYARBAKIR
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