Son Dakika Haberleri: Başkan Aydın'dan Başkan Çelikbilek'e Ziyaret

Başkan Aydın'dan Başkan Çelikbilek'e Ziyaret

1 saat önce

Zeytinburnu Belediye Başkanı ve Beykoz Belediyesi AK Parti Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'i ziyaret etti.

Başkan Aydın'dan Başkan Çelikbilek'e Ziyaret, System.String[]
Zeytinburnu Belediye Başkanı ve Beykoz Belediyesi AK Parti Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'i ziyaret etti.

Başkan Çelikbilek ve Başkan Adayı Murat Aydın ilk olarak makamda bir görüşme gerçekleştirerek Beykoz'a dair değerlendirme yaptı. Makam ziyaretinin ardından Başkanlık Toplantı Salonu'na geçildi ve Başkan Yücel Çelikbilek tarafından Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın' a ilçeye yapılan 10 yıllık hizmetlerle ilgili brifing verildi. Toplantıda Beykoz Belediyesi başkan yardımcıları ve danışmanlar da hazır bulundu.

Toplantının sonunda Başkan Çelikbilek tarafından Murat Aydın'a Beykoz'un simgesi Çeşm-i Bülbül hediye edildi. Başkan Aydın da Başkan Çelikbilek'e ebru sanatıyla yapılmış bir tablo hediye etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Murat Aydın, Beykoz, Aydın, Güncel
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