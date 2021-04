Başkan Aydın'dan hasta ailelere tam destek - Son Dakika

Bursa Yenişehir Belediyesi ilçede korona virüse yakalanan ailelere meyve paketi erzak ve temizlik seti desteği vermeye devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi bünyesinde bulunan gıda bankası ile her gün yardıma muhtaç ailelere günlük sıcak yemek yardımı, normal erzak ve giysi yardımları ekmek dışında korna virüse yakalanan her aileye meyve erzak ve temizlik malzemeleri veriliyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Göreve geldiğimiz andan itibaren halkımızın isteklerini yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte yardımlarımız devam ederken korona virüs hastalığına yakalanan ilçemizdeki her aileye erzak ve meyve paketleri ile ekmek, temizlik malzemeleri setini ulaştırıyoruz. Halkımızdan ricam çevresinde bizlerin haberinin olmadığı eksiği ihtiyacı olan kişiler varsa lütfen bize iletsinler" diye konuştu.

Başkan Aydın, "Sadece korona virüs hastalığı sürecinde halkımıza erzak yardımı değil onların bütün ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşlar, "Allah devletimize zeval vermesin. Belediye başkanımız bu süreçte her şeyimizle yakından ilgileniyor. Kendilerine ve ekibine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.