Son Dakika Haberleri: Başkan Aydın'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması

Başkan Aydın'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması

1 saat önce

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, kentsel dönüşüm kapsamında KİPTAŞ'ın Akşemsettin ve Çırçır'da çalışmalara başladığını, sürecin Yeşilpınar ve Karadolap ile devam edeceğini söyledi.

Başkan Aydın'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması, System.String[]
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, kentsel dönüşüm kapsamında KİPTAŞ'ın Akşemsettin ve Çırçır'da çalışmalara başladığını, sürecin Yeşilpınar ve Karadolap ile devam edeceğini söyledi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, KİPTAŞ yetkililerinin Altay Sokak'ta ofis açarak konuyla ilgili vatandaşı bilgilendirdiğini belirtti. Aydın, "Öğretmen Blokları ve altındaki gecekonduları kapsayan bir proje yapılmıştı. Yerinde dönüşümü öngören çalışmayla ilgili Altay Sokak'ta açılan ofiste KİPTAŞ görevlileri vatandaşımızı bilgilendiriyor. Görüşmeler bittikten sonra imzalar atılır ve projeye göre uygulamaya geçilir. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çırçır Mahallesi'ndeki projesinin tanıtımını ise KİPTAŞ Genel Müdürümüz İsmet Yıldırım ile beraber yaptık. Çırçır Camii'nin arkasındaki yaklaşık 8 dönümlük arazide dönüşümü öngören bir sunum yapıldı. Alanda ölçümler ve tespitler yapıldıktan sonra proje başlayacak. İnşallah darısı diğer projelerimizin başına" dedi.

Çalışmaların Yeşilpınar ve Karadolap ile devam edeceğini kaydeden Başkan Aydın, "Yeşilpınar'da ise Sağlık ve Gençlik Sokak'ta projelerimiz var. KİPTAŞ aynı şekilde bölgede ofis açacak ve benzer süreç başlayacak. İnşallah sırada Ali Tüfekçi adası var. KİPTAŞ 4 projeye başlarsa çok güzel bir çalışma olacak. İstanbul'da KİPTAŞ'ın bu çapta çalıştığı başka bir proje yok. Sağ olsunlar Eyüpsultan'a özel itimat gösteriyorlar. KİPTAŞ, kar amacı gütmeksizin hizmet amaçlı çok güzel projelerle bu süreci yürütecek" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:38 Kaynak: İHA

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