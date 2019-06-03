Son Dakika Haberleri: Başkan Aydın'dan Ramazan Bayramı mesajı
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Başkan Aydın'dan Ramazan Bayramı mesajı

49 dakika önce

Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aydın'dan Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mübarek Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Başkan Şeyhmus Aydın, bayramın insanlar arasındaki kardeşlik ve saygı duygusunun arttığı, birbirleriyle olan dargınlıklarını unutarak barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günler olduğunu belirtti. Bayram günlerinin, insan ilişkilerinin güçlendiği ve umutların yeşerdiği özel günler olduğunu belirten Başkan Aydın, mesajında "Bizlerde rahmet ve şefkat dolu günlerin yaşandığı bayram gününe kavuşmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın kardeşliğe, sevgiye ve dayanışmaya vesile olması temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Aydın'ın mesajında, "Başta Siverekli hemşerilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin bayramını tebrik ediyor, sağlık ve esenlik içinde geçmesini diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramın bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadeleri de yer aldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:08 Kaynak: İHA
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