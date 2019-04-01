Son Dakika Haberleri: Başkan Aydın'dan Seçim Teşekkürü

Başkan Aydın'dan Seçim Teşekkürü

1 saat önce

2019 Mahalli İdareler yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Horasan Belediye Başkan Adayı olarak yüzde 59 oy oranı ile yeniden başkan seçilen Horasan Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydın seçmenlerine teşekkür etti.

Başkan Aydın'dan Seçim Teşekkürü, System.String[]
2019 Mahalli İdareler yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Horasan Belediye Başkan Adayı olarak yüzde 59 oy oranı ile yeniden başkan seçilen Horasan Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydın seçmenlerine teşekkür etti.

Başkan Aydın, "Belediye Başkanlığı'na seçildiğim ilk günden bu yana şahsımı bu kutsal davanın bir neferi olarak gördüm. Milletimiz bir kez daha sandıkta son sözünü söyledi. Bizler koltuklar için değil, milletimizin çıkarları için mücadele eden bir AK Parti'nin neferiyiz. Büyük hedeflere doğru tüm hemşerilerimizle birlikte yol almak için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da durmadan çabalayacağız. Yaptığımız her seçim ziyaretinde bizlere gönüllerini açıp tebessümlerini eksik etmeyen Merkez ve kırsal Mahalle sakinlerimize, tüm Horasan'lı hemşehrilerime, miting, yürüyüş ve tüm etkinliklerimizde katılım gösteren seçim çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan ekip arkadaşlarımıza, AK Parti İlçe Başkanım Recep Karataş'a yönetimine gençlik kolları ve kadın kollarımıza Ak Partili üyelerimize ve MHP İlçe Başkanımız Köksal Çerçi'ye Teşkilatımıza, Bu yola baş koymuş tüm dava arkadaşlarımıza ve tüm gönüldaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:59 Kaynak: İHA

Horasan, Aydın, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 Mart Yerel Seçimleri Sonrası İtiraz Süreci Başladı Sunucu Buket Aydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 18:00:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Aydın'dan Seçim Teşekkürü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]