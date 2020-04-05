Başkan Aydın'dan sosyal dayanışma çağrısı - Son Dakika
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Başkan Aydın'dan sosyal dayanışma çağrısı

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de destek verdiği Milli Dayanışma Kampanyasına destek çağrısında bulunarak, "Biz, bize yetmeliyiz" dedi.

Başkan Aydın'dan sosyal dayanışma çağrısı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de destek verdiği Milli Dayanışma Kampanyasına destek çağrısında bulunarak, "Biz, bize yetmeliyiz" dedi.


MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, İrfan Salcı'nın sunduğu ve internet üzerinden yayın yapan TV366'da gündeme dair soruları yanıtladı. Sosyal yardımlaşmanın en üst seviyelerde olması gereken günlerde olduklarını ifade eden MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, bu süreçte işyerleri kapanan ve evlerine yiyecek götüremeyenlerin olduğunu belirterek, "Bunun için iş adamlarımız böyle günde yanımızda olmazsa paranız sizin olsun" dedi.


Kastamonu Belediyesi'nin sosyal market aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yetişmeye çalıştığına işaret eden Başkan Aydın, "Siyaset bitti, burada bir yerel yönetim var. Şu 3-4 ay bu insanlarımıza iş adamlarımız destek vermese de belediyemiz bu yardımı bir şekilde yapacak. Belediye başkanımıza da 'gece gündüz çalışıyorsunuz Allah razı olsun ama biz tıkanmayacağız. Kimseyi geri çevirmeyin' dedim. Bunun için iş adamlarımız böyle günde yanımızda olmazsa paranız sizin olsun. Vatandaşla iç içe olan tek kurum belediye. Nakdi yardımları belediyelerin almasına engel konuldu. Ama ani yardım konusunda sosyal dayanışmayı sağlamamız lazım. Eğer sosyal dayanışmayı sağlayamazsak gelişebilecek hadiselerden hepimiz sorumluyuz" diye konuştu.


"Kastamonulular olarak biz bize yetmeliyiz"


"Bizim milletimiz vakur bir millet ama 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir" diyen Başkan Aydın, "Dayanışmayı en üst seviyede gerçekleştirmek durumdayız. Kastamonulular olarak biz bize yetmeliyiz. Özellikle İstanbul'da ki sanayici ve iş adamlarımız bugün olmalısınız. Bundan siyasi rant çıkmaz ama yapılmayanları bu millet unutmaz" şeklinde konuştu.


"Sağlık çalışanlarımız bizim her şeyimiz"


Sağlık çalışanlarına hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Başkan Aydın, şöyle konuştu: "Sağlık çalışanlarımıza, doktoruna, hemşiresine, hizmetlisine ve güvenlik görevlisine o ortamda çalışan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. En zor görevi onlar yapıyor. Sağlık çalışanlarımız bizim her şeyimiz. Biz kendimizi izole ederken onlar hastalarla uğraşıp tedavi etmek için ellerinden geleni yapıyor. Allah bu beladan önce onları korusun" ifadelerini kullandı.


"2 hastanede Kastamonu için oldukça önemli"


Daday Ballıdağ Hastanesini yaklaşık 8 ay önce gündeme getirdiklerine hatırlatan MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, şöyle konuştu: "Uğurlu Hastanesi içinde devletimizin el atması gerektiğini söylemiştik. Bu 2 hastane Kastamonu için oldukça önemli. Önümüzde ki günlerle ne yaşayabileceğimizi öngöremiyoruz. Bu hastalık hem Kastamonu'da hem de Türkiye'de pik yapmadı. Belediye Başkanımızın bu konularda ki öngörüleri çok önemli. Bundan 15-20 gün önce korona virüsü vakası ilk ortaya çıktığı günlerde polikliniklerin ayrılmasını istedi. Rehabilitasyon Hastanesi'nin kullanılmasını istedi. Fakat bu ne hikmetse olmadı ve olmuyor. Bartın'da poliklinikleri başka bir binaya kaydırmışlar. Bizim hazır hastanemiz var. Bende İl Sağlık Müdürü'ne, sayın Valimize çağrı yapıyorum. Bu feryada kulak verin. Elimizde ki imkanı mutlaka değerlendirmeliyiz. Tüm Türkiye'nin yaşadığını bizde Kastamonu'da yaşayacağız. Uğurlu Hastanesi icra, iflas masasındaymış ama bu günlerde devletimiz müdahale ederse bunlar aşılabilecek konular. Siyaset bitti. Türkiye canhıraş bir şekilde mücadele ediyor. Vatandaşımız için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Herkes kendini izole etmiş ama biz il başkanlığındayız. Vatandaşımıza yol göstermeye çalışıyoruz."


"Köylerimiz tıklım tıklım dolu"


İstanbul'da ikamet eden Kastamonuluların memleketleri Kastamonu'ya geldiklerini ifade eden Başkan Aydın, şunları söyledi: "Bu yüzden köylerimiz tıklım tıklım dolu. 7-8 bin civarında giriş var. Karantinaya alınan köylerimiz var. O dönem bu tedbirlerimizi alabilseydik. Hem oradaki hemşerilerimizin sağlığını sıkıntıya sokmayacaktık hem de Kastamonu'ya bu kadar çabuk gelmeyecekti. Onlarında hakkı köylerine, memleketlerine gelmek ama 'Evde kal' süreci var. Evlerinde kalması kendi sağlıkları içinde önemli."


"El ele verip çalışmalıyız"


Kastamonu'ya yapılan yatırımların ayağa kaldırılması gerektiğine işaret eden Başkan Aydın, "Sivil toplu kuruluşlarına ve siyasi partilere sesleniyorum. Valiliğimiz ve kurumlarımız belirli bir sistem içerisinde çalışıyor ama bunlarda ayağa kalkmak zorunda. Her şeyi devletten beklemekte doğru değil açıkçası. El ele verip çalışmalıyız" dedi.


"Devletimizin söylediklerine harfiyen uymalıyız"


Sokağa çıkma yasağının devletin alabileceği bir karar olduğuna dikkat çeken Başkan Aydın, "Bence yoruma açık değil. Biz devletimizin söylediklerine harfiyen uymalıyız. Vatandaşı birinci derecede korumada görevli olan devletimizdir. Devletimizde üstüne düşen görevi yapıyor" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu, Aydın, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:16 Kaynak: İHA

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