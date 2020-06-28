Başkan Aydın'dan ve Başkan Karataş'dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz'e teşekkür. - Son Dakika

Başkan Aydın'dan ve Başkan Karataş'dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz'e teşekkür.

Erzurum'dan çalışmak için Rusya'ya giden ve burada Covid-19 virüsüne yakalanan sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Sadrettin Küçük Horasan'da Esnaf olan kardeşi İsmail Küçük'ün talebi üzerine ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Erzurum'dan çalışmak için Rusya'ya giden ve burada Covid-19 virüsüne yakalanan sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Sadrettin Küçük Horasan'da Esnaf olan kardeşi İsmail Küçük'ün talebi üzerine ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

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Erzurum'un Horasan ilçesinde esnaflık yapan İsmail Küçük kardeşi Sadrettin Küçük'ün Rusya'ya çalışmak için gittiğini orada covid-19 virüsüne yakalandığını Horasan ilçe belediye başkanı Abdulkadir Aydın'a ve Ak Parti Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş'a ileterek yardım talebinde bulundu.

Belediye Başkanı Aydın ve ilçe Başkanı Karataş AK Parti Erzurum Milletvekillerine ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'e İsmail Küçük'ün kardeşinin Rusya'da durumunun ciddiyetini koruduğu ve daha da kötüye gittiğini ailesinin Sadrettin Küçük'ün ülkeye getirilmesini ve Türkiye'de tedavisinin devam ettirilmesini talep ettiğini belirtti. Kısa sürede gerekli hassasiyeti gösteren Ak Parti Erzurum Milletvekilleri ve Ak Parti Erzurum il başkanının girişimleri sonucu Sadrettin Küçük ve Uğur Kurt dün gece sağlık bakanlığına ait ambulans uçakla Bursa şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı .

Belediye Başkan Aydın, "İsmail Küçük bey ilçemizde esnaf kendisi kardeşinin sağlık durumunun kötü olduğunu çalışmak için Rusya'ya gittiğini burada Covid-19 yakalandığını söyleyerek ilçe Başkanımız Recep Karataş'tan ve bizden yardım talebinde bulundu bizlerde hemen durumu AK Parti Erzurum İl Başkanımıza ve AK Parti Erzurum Milletvekillerimize ilettik sağ olsunlar. Sağlık Bakanlığımız dün gece Rusya'ya gönderdiği ambulans uçak ile hastayı ülkemize getirerek hemen tedavi altına aldılar. Ben öncelikle süreçte emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, Ak Parti Erzurum Milletvekillerimize, AK Parti Erzurum İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize zarar vermesin Sadrettin Küçük beye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ERZURUM

Koronavirüs, AK Parti, Erzurum, Rusya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Aydın'dan ve Başkan Karataş'dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz'e teşekkür. - Son Dakika

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