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Başkan Aydın: "Diyarbakır hizmeti AK Parti ile gördü" - Son Dakika

Başkan Aydın: "Diyarbakır hizmeti AK Parti ile gördü"

22.09.2021 10:06
Başkan Aydın:

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, partisinin 19 yıllık iktidarında Diyarbakır ve bölgede hayata geçirilen hizmetleri değerlendirdi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, partisinin 19 yıllık iktidarında Diyarbakır ve bölgede hayata geçirilen hizmetleri değerlendirdi. Aydın, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Diyarbakır önümüzdeki dönemlerde yapılacak hizmetlerle bu değişim ve dönüşümü sürdürecektir" dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, partisinin 19 yıllık iktidarında Diyarbakır ve bölgede hayata geçirilen hizmetleri değerlendirdi. Sağlıktan, oto yollara kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetleri tarafından gerçekleştirildiğini belirten Aydın, hizmetlere hız kesmeden devam edileceğini kaydetti.

"AK Parti bölgenin umudunu yeşertmeye devam edecek"

Uzun yıllar ihmal ve istismar edilen Diyarbakır'ın, hizmeti ve hak ettiği değeri AK Parti iktidarında gördüğünü kaydeden Muhammed Şerif Aydın, uluslararası havalimanından, 33 bin seyirci kapasiteli modern stadyuma, uzun yılların açığını kapatan çevre yolundan, kentin ekonomisine yön veren organize sanayi bölgelerine, bölge hastanesi özelliğine sahip eğitim ve araştırma hastanesinden her ilçe ve her semte yayılan sağlık kuruluşlarına kadar Cumhuriyet tarihindeki en önemli hizmetlerin bu dönemde gerçekleştiğini kaydetti. Ulaşım, sağlık, ticaret, spor ve turizm alanlarında devasa projelerin hayata geçirilerek Diyarbakır'ın eski kabuğundan kurtarıldığını belirten Başkan Aydın, bölge halkı layık olduğu hizmetlerle bu dönemde tanıştığını söyledi. Kentin geleceğine yön verecek projelerin devam ettiğini dile getiren Aydın, "Kentimiz ilk kez şehir hastanesine kavuşacak. Şehir içindeki ulaşımı rahatlatacak olan hafif raylı sistem önümüzdeki süreçte hizmete girecek. Hızlı tren projesi devam ediyor. Tarım ekonomisi ve turizme yönelik olarak ekonomiye can damarı olacak birçok devasa projede sona geliniyor. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Bağlar, Yenişehir, Kayapınar ve Sur'da olmak üzere birçok noktada kentsel dönüşüm projeleri sürdürülüyor. Merkezdeki hizmetlerle paralel olarak kırsal ilçelerimizde de geleceğe ışık tutacak hizmetler yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. AK Parti söz verdi, yerine getirdi ve daha büyük projeleri yerine getirmeye devam edecektir. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' misali halkımız kimin hizmet, kimin hamaset ürettiğini gayet iyi biliyor. Diyarbakır hizmeti AK Parti ile gördü, bundan sonra da görmeye devam edecektir. Bizim gündemimizde insanımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan hizmetler var. Hamd olsun Diyarbakır'ımız artık terör ve kaosla değil, turizmle ve projelerle anılır hale geldi. Bunu da sağlayan sayın cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerin bölgeye biçtiği değer ve bu paralelde hayata geçirilen hizmetlerdir" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Başkan Aydın: Diyarbakır hizmeti AK Parti ile gördü

Muhammed Şerif, Diyarbakır, AK Parti, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Aydın: 'Diyarbakır hizmeti AK Parti ile gördü' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Aydın: "Diyarbakır hizmeti AK Parti ile gördü" - Son Dakika
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