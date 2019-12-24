Başkan Aydın esnafı dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aydın esnafı dinledi - Son Dakika

Başkan Aydın esnafı dinledi

6 saat önce

Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, eski sanayi sitesinde bulunan esnaflar ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Aydın esnafı dinledi, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, eski sanayi sitesinde bulunan esnaflar ile kahvaltıda bir araya geldi.


Eski sanayi sitesinde bulunan esnaflar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Davut Aydın, esnafın meselelerini dinledi. Kahvaltıya Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, Demirciler Odası Başkanı Yusuf Süer ve çok sayıda esnaf katıldı. Kahvaltıda konuşan Davut Aydın, "Eski sanayi sitesinde güne başlayıp esnafımızla kahvaltı sofrasında buluştuk. Esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz sabah sohbetlerimizde Yenişehir'imiz için istişarelerde bulunuyoruz. Bizler her zaman esnafımızın yanındayız ve kendilerinden gelen talepleri dinleyerek gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Kahvaltı sofralarını bizlerle paylaşan esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Davut Aydın, Yenişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:33 Kaynak: İHA
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