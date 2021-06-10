Başkan Aydın: "Geçmiş ile geleceği birleştireceğiz" - Son Dakika

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, yerel yönetim olarak ilçesinin tarihi, kültürel ve doğal dokusunu koruyarak geçmişi gelecekle birleştirme kararlılığında olduklarını söyledi. Aydın, "Unutulmamalıdır ki, geçmişi silinen bir şehrin geleceği de olamaz" dedi.

Osmanlı Devleti'nin banisi Osman Gazi'nin kurduğu Yenişehir'de bilim insanlarıyla birlikte tarihi ve kültürel mirasın önemli adreslerine düzenlenen inceleme gezisine de eşlik eden Başkan Davut Aydın, "Hedefimiz insanlarımızın her türlü ihtiyacını karşılarken kentimizin tarihi, kültürü ve doğal çevresi ve kısacası bütün güzellikleri ile geliştirip, zenginleştirecek anlayışı hakim kılmaktır. Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin kirlenmesini, tahrip edilmesini ve yok olmasını önlemek için çevre ve kentleşme konusuna; bilimi ve aklı esas alan; tarihimiz, kültürümüz, inançlarınız ve milli menfaatlerimizle çatışmayan bir bakış açısıyla yaklaşmaktır" dedi.

Bu hedefle ilçede ağırlamaktan onur duydukları Uludağ Üniversitesi (UÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, UÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semra Alyılmaz ile UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Derya Şahin'e davetlerine icap ettikleri için yürekten teşekkür eden Başkan Aydın, "Bu buluşma aynı zamanda üniversite-şehir işbirliği açısından da büyük önem taşımaktadır. Malum olduğu üzere kültürel yozlaşmanın önlenebilmesi için, milli kültürün temel belirleyiciliği çerçevesinde kent ve kentlilik kültürü oluşturulması bizim üretken belediyecilik anlayışımızın önemli bir başlığını oluşturuyor. Bu yönde yürüttüğümüz çalışma ve projelerimize bilim insanlarımızın vereceği desteği çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Bu arada tarihi belediye binasındaki toplantının ardından Başkan Aydın ve bilim insanları Yenişehir tarihi ve kültürü açısından önem taşıyan birçok adresi ziyaret etti. Akademik heyet, proje ve önerilerini önümüzdeki günlerde hazırlayacağı raporla Yenişehir Belediyesi'ne sunacak. Öte yandan günün anısına Tarihi Sinanpaşa Külliyesi'nde Başkan Davut Aydın tarafından Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Prof. Dr. Semra Alyılmaz ve Prof. Dr. Derya Şahin'e ipekten el yapımı Türk Bayrağı hediye edildi. - BURSA