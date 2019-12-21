Başkan Aydın'ın acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aydın'ın acı günü - Son Dakika

Başkan Aydın'ın acı günü

6 saat önce

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'ın Amcasının Oğlu, Nurettin Aydın, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesinde yapılan Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiEmekli Öğretmen Merhum Nurettin Aydın'ın cenazesi, bugün ikindi namazına...

Başkan Aydın'ın acı günü, System.String[]

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'ın Amcasının Oğlu, Nurettin Aydın, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesinde yapılan Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti


Emekli Öğretmen Merhum Nurettin Aydın'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Horasan Merkez Orta Cami'inde kılınacak cenaze namazının ardından Velibaba Köyünde Aile Kabristanlığına defnedilecek. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:17 Kaynak: İHA
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