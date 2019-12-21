Başkan Aydın'ın acı günü - Son Dakika

Başkan Aydın'ın acı günü
6 saat önce
Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'ın Amcasının Oğlu, Nurettin Aydın, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesinde yapılan Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiEmekli Öğretmen Merhum Nurettin Aydın'ın cenazesi, bugün ikindi namazına...
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:17 Kaynak: İHA
Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'ın Amcasının Oğlu, Nurettin Aydın, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesinde yapılan Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti
Emekli Öğretmen Merhum Nurettin Aydın'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Horasan Merkez Orta Cami'inde kılınacak cenaze namazının ardından Velibaba Köyünde Aile Kabristanlığına defnedilecek. - ERZURUM
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