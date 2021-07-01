Başkan Aydın işçilere yardım etti - Son Dakika

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Başkan Aydın işçilere yardım etti

BURSA - Bursa Büyükşehir ve Yenişehir belediyelerinin ilçe merkezi ve köylerde yaptığı çalışmalar halkın takdirini kazanıyor.

Yenişehir ilçesine bağlı 61 köy ve mahallelerde hizmetler devam ediyor. Koyunhisar köyünde yaşayan vatandaşlar, "Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan Allah razı olsun. Köyümüzün alt yapısı, parke taşları, sıcak asfaltları ve diğer eksikleri giderildi" diye konuştular.

Koyunhisar köyünde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek işçilere yardım eden Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bizim tek arzumuz var; halkımızın duasını almak. Onların taleplerini yerine getirmek biz yolumuza bakıyoruz" diye konuştu.