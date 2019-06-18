Son Dakika Haberleri: Başkan Aydın, "Kastamonuspor bayrağı hiçbir zaman yere düşürülemez"
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Başkan Aydın, "Kastamonuspor bayrağı hiçbir zaman yere düşürülemez"

1 saat önce

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonuspor bayrağının Türk Bayrağı gibi olduğunu ve hiçbir zaman yere düşürülemeyeceğini kaydetti.

Başkan Aydın,
MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonuspor bayrağının Türk Bayrağı gibi olduğunu ve hiçbir zaman yere düşürülemeyeceğini kaydetti.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Sayın Valim, Belediye Başkanım, Bürokratlar, Divan Üyelerim, Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, taraftarlarımız ve basın mensubu arkadaşlar; Partimizin İstanbul'daki toplantısı ve İstanbul seçim çalışmalarından dolayı kongreye katılamıyorum. Kastamonuspor bu şehrin değeridir. Kastamonuspor bayrağı Türk bayrağı gibidir, hiç bir zaman yere düşürülemez hiç bir zaman sahipsiz bırakılmaz. Birlik olduk geliyoruz diyerek yola çıkan; Taşköprü ve Tosyaspor, İstanbul Kastamonuspor ve şehir merkezindeki tüm spor kulüpleri ile pilot takım anlaşmaları yaparak, bu zor süreçte sorumluluk duyup, bayrağı eline alan değerli kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Kongre Kastamonuspor 1966 kulübümüze hayırlı olsun diyor, başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum." - KASTAMONU
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:42 Kaynak: İHA
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