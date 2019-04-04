Son Dakika Haberleri: Başkan Aydın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Başkan Aydın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ziyaret Etti

2 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Başkan Aydın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ziyaret Etti, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Başkan Aydın, Genel Başkan Bahçeli'nin Mahalli İdareler Seçimlerinde gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinde Kastamonu Belediyesi dahil Taşköprü, Tosya, İhsangazi, Seydiler ve Çatalzeytin Belediyelerini MHP'ye kazandıran MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Ülkücü Hareketin kurucusu Alparslan Türkeş'in ebediyete intikal edişinin 22'nci yıl dönümünde Ankara'ya gitti.

İl, merkez ilçe, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, ilçe başkanları ile birlikte Ankara'yı ziyaret ederek Başkan Aydın, Alparslan Türkeş'in kabri başında dua etti. Buradaki programın ardından Başkan Aydın, beraberindeki heyetle birlikte MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

"Sayın genel başkanımıza müteşekkiriz"

Ziyarette Kastamonu il genelinde seçim süreci boyunca yapılan çalışmalar ve seçim sonuçları masaya yatırıldı. Özellikle bir önceki seçimlere oranla belediye seçimlerinde oylarını arttıran ve merkezde kazanılan zafer sonrasında MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli'ye verdiği desteklerden ötürü teşekkür eden MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "Sayın Genel Başkanımızın elini öptük. Genel Başkanımızın bütün Kastamonu'ya takdirleri, teşekkürleri ve selamları var. Programının müsait olması durumunda ilerleyen dönemlerde Kastamonu'ya teşekkür ziyareti gerçekleştireceğini ifade ettiler. Desteklerinden dolayı Kastamonu olarak Sayın Genel Başkanımıza müteşekkiriz" dedi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:25 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Kastamonu, MHP, Aydın, Politika
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