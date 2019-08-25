Son Dakika Haberleri: Başkan Aydın, MİEM'i ziyaret etti
Son Dakika Politika Haber

Başkan Aydın, MİEM'i ziyaret etti

1 saat önce

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Mahalli İdareler Eğitim Merkezini (MİEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Aydın, MİEM'i ziyaret etti, System.String[]

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Mahalli İdareler Eğitim Merkezini (MİEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Mahalli İdareler Eğitim Merkezinde (MİEM) incelemelerde bulundu. MİEM binasını gezen Başkan Aydın, ayrıca görevlilerden son durum hakkında bilgilerde aldı. Başkan Aydın, konu hakkında 27 Ağustos Salı günü MİEM binasının bulunduğu alanda basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.


Başkan Aydın, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti: "Ah be MİEM. Kastamonu, sana hainlik yapan kimse hesap verecek. Yazık vallahi yazık. Bu manzara karşısında devlete karşı vicdan azabı çekmeyene ne denir bilmiyorum" - KASTAMONU

Kastamonu, Aydın, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski kocası tarafından şiddet gören kadın: Emine gibi ölmek istemiyorum, devlet bizi korusun
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Davutoğlu ibretlik bir savrulma içinde Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut cinayeti sonrası idam açıklaması: Benim kararım nettir İran, G-7 zirvesinde ABD ile görüşmeyeceklerini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 18:49:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Aydın, MİEM'i ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]