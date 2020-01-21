Başkan Aydın muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aydın muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Aydın muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 3. muhtarlar toplantısında 71 muhtarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Başkan Aydın muhtarlarla buluştu, System.String[]

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 3. muhtarlar toplantısında 71 muhtarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.


Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Davut Aydın, başkan yardımcıları, muhtarlar ve belediye daire amirleri katıldı. Aydın, " Yıldırım, Süleymaniye, Kirazlıyayla, Reşadiye, Kavaklı, Dereköy ve Karaköy Mahallelerimizin su sorununun çözüme kavuşmasında başta emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ve BUSKİ personellerimize teşekkür ediyorum. İlçemizin kırsal ve merkez mahallelerinde ihtiyaçları listeleyerek üzerimize düşen görevleri yerine getirileceğiz. Aynı zamanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de görüşülerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacak. Geleceğimiz Yenişehir'i birlikte inşa edeceğiz" dedi. - BURSA

Aydın Yıldırım, Davut Aydın, Yenişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı
198 yıl hapis cezası alan 'Ponzi Arzu'nun avukatı karara itiraz etti: Medya suçlu 'Ponzi Arzu'nun cezasına itiraz Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 04:36:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Aydın muhtarlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]